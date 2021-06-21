廣東疫情擾亂供應鏈 亞馬遜Prime Day恐受影響

中國廣東省自 5 月下旬以來，已累計出現超過百例的新冠肺炎病例，當局採取了封鎖行動，以防止病毒迅速傳播，也因此導致世界最上最繁忙的港口之一的深圳鹽田國際碼頭的貨物處理效能大減，船隻堵塞嚴重。亞馬遜 (AMZN-US) 將於 6 月 21 日展開的 Prime Day 網上狂歡購物節，恐怕也將受到供應鏈問題的衝擊。

報導指出，亞馬遜為期兩天的 Prime Day 折扣優惠將於 21 日開始，但是許多從中國進口商品的賣家，正在為航運的問題而憂心。馬士基 (Maersk) 曾指出，深圳鹽田港的情況正在緩慢恢復，已經來到正常時的 45%，但這仍然意味著每艘船的平均等待時間仍達 16 天。

美國國家零售業聯盟 (NRF) 供應鏈及海關政策副總裁 Jonathan Gold 表示，航運問題正在使全球供應鏈的時間和成本增加。他指出，在 NRF 的 16,000 多家成員中，超過三分之二都表示供應鏈被迫延遲 2 到 3 週才能到貨，他呼籲美國總統拜登 (Joe Biden) 針對港口問題有所行動。

根據 Freightos 針對 177 家在亞馬遜上銷售的中小型企業進行的調查顯示，其中有超過 75% 仍然面臨供應鏈中斷，另外有近半的受訪者表示，由於貨運延誤，預計 Prime Day 會因到貨日延遲而出現庫存短缺的問題。

Freightos 執行長 Zvi Schreiber 表示，大多數賣家並沒有足夠的現金，提前三個月來進行備貨。賣家除了必須支付庫存費用，還得支付倉儲的費用，商品毛利還相當低。現在，考慮到運輸成本，賣家毛利更少，要提前三個月備貨根本難以達成。