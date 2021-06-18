鹽田港拚6月底恢復正常 業界：壅塞需6到8周才能完全緩解

全球航運業好不容易解決蘇伊士運河擱淺的交貨延遲問題，如今中國鹽田港壅塞再度帶來挑戰，並墊高運費。雖然鹽田港已經宣布 6 月有望恢復正常營運，但業界人士透露，可能需要再 8 周才能解決壅塞的現況。

中國深圳鹽田港自 5 月下旬爆發疫情並禁止貨輪入港，原先預定幾日內將會重啟，現在宣布 6 月底才能正常營運，此事件已導致運價進一步上漲。

Drewry Shipping 周四 (17 日) 公布的數據顯示，幾條航線的運費不斷攀升，從上海到荷蘭鹿特丹的 40 呎標準貨櫃運費已上漲至 11196 美元，是去年同期的近七倍。

如同蘇伊士運河擱淺，儘管 6 月底正常營運後，壅塞的貨物可能需要一段時間才能疏通。全球航運龍頭馬士基 (Maersk) 周四表示：「這趨勢令人擔憂，不斷的壅塞成為全球性問題。」

Flexport 海洋戰略和承攬開發副總 Nerijus Poskus 表示，鹽田港是另一場困擾全球供應鏈的災難，估計壅塞狀況需要 6 到 8 周才能完全緩解。

根據彭博對船舶數據的分析，目前有 139 艘貨輪停泊在中國沿海，比 4 月中旬至 5 月初的平均增加約 50% 。

鹽田港外等待的貨輪 (圖: Bloomberg)

馬士基表示，中國港口情況正在改善，但周三的平均等待時間仍長達 16 天，該公司已在 6 月份將大部分船運轉移到其他地方卸貨，不過改道可能會加劇附近港口的堵塞和延誤。

Bimco 首席航運分析師 Peter Sand 表示，即便各家業者轉往其他港口，仍不足以彌補鹽田港的中斷，到目前為止可能已經影響約 100 萬個 20 呎標準貨櫃。鹽田港每年處理約 1300 萬個貨櫃。

在全球擁有 700 艘貨輪的 Anglo-Eastern 執行長 Bjorn Hojgaard 表示，疫情爆發使世界各地的港口都出現瓶頸，航運恢復所需的時間比幾個月前預期的還要長。

Hojgaard 說：「我希望 2021 年第四季到 2022 年第一季，我們將看到全球經濟恢復，航運面臨的困境也將正常化。」

即使沒有蘇伊士運河擱淺或鹽田港的事件，全球運輸系統可能仍會面臨需求暴增的問題。隨著美國和歐洲經濟重啟、以及印度等其他市場積極購買醫療用品以對抗疫情，中國和其他亞洲國家近期出口處於歷史高峰。

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