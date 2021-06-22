晶片荒將衝擊消費者荷包 3C商品價格易漲難回

全球晶片荒不僅推高筆電與印表機等產品價格，包括智慧型手機在內的其他 3C 商品價格恐怕也會受影響。

華爾街日報 (WSJ) 報導，由於晶片製造業急於滿足日益增長的需求並填補供應缺口，晶片供應與關鍵材料的價格正以滾雪球的方式上漲，因此各國大型晶片製造商考慮提高電腦與其他電子品製造商的收費。業內人士表示，電子產品價格可能會繼續上漲。

過去兩個月內，部分熱門的筆電價格已現明顯漲幅，其他電子產品的零售價格也跟著上漲。據價格追蹤網站 Keepa 數據，亞馬遜上熱銷的一款華碩 (2357-TW) 電競筆電，本月價格從 900 美元漲至 950 美元，而另一款熱銷的惠普 (HPQ-US) 筆電價格也從 6 月初的 220 美元漲至 250 美元。

Bernstein Research 調查數據指出，惠普在一年內將個人電腦價格提高 8%，印表機價格提高 20% 以上。惠普執行長 Enrique Lores 表示，漲價的原因是晶片零組件短缺，因此調整價格反映成本。華碩電腦一位高層 5 月也曾表示，公司在定價時也會將成本上漲因素列入考量。

Bernstein Research 分析師 Toni Sacconaghi 說，儘管一些電子產品價格上漲，但對消費者層面的影響往往難以估量，因為零售商可以決定多出的成本是讓消費者承擔還是自行吸收。Sacconaghi 也說，惠普的成本上漲會先從取消常駐的折扣開始，而不是全面的價格上漲。

晶片製造商提高價格反映成本

對 3C 用品價格上漲，各家晶片製造商高層紛紛表示，並沒有利用晶片荒來發大財，提高售價的原因只為反映公司成本提高。晶片製造商 Analog Devices(ADI-US) 的執行長 Vincent Roche 說：「沒有利用這個周期在定價上動手腳，只是為因應額外的成本而調整售價。」

博通 (AVGO-US) 執行長陳福陽說：「我們看到成本不斷上漲。」該公司為蘋果 (AAPL-US)iPhone 與三星旗艦機的無線電路板晶片供應商。他在本月與分析師的電話會議上也提到，客戶了解晶片短缺的情形，也願意負擔更高的價格。

業內人士指出，晶片製造業的各類材料成本都在上升，如做為晶片基板的矽晶片，以及製造過程中使用的樹脂與金屬。

美國大型電子元件經銷商 Digi-Key 已將半導體相關組件的價格提高約 15%，部分零組件價格甚至漲 40%。該公司全球供應商管理副總裁 David Stein 表示，儘管一直盡力維持價格水準，但無奈在供應短缺的壓力下而漲價。

許多因素推動了晶片需求飆升，導致晶片荒情形，讓因疫情而中斷的供應鏈更加吃緊，如疫情期間工作與學習型態改變、對醫療設備的需求提升，5G 手機的熱銷等。

世界半導體貿易統計協會（WSTS）的數據顯示，4 月份全球晶片銷量達到創紀錄的 1,000 億片，而在去年 1 月疫情爆發前，大約有 730 億片，顯示出晶片製造商是如何快速地擴大產能以滿足需求。

消費電子產品價格短期內降不下來

台灣研究公司 TrendForce 數據顯示，自去年初以來，電腦記憶體的合約價格約上漲 34%。由於疫情期間的居家隔離使電腦遊戲玩家人數增加，也興起了一股 Nvidia 二手顯卡熱潮，舊顯卡可以賣到優於原價的價格。

美國政府數據顯示，5 月份電腦與其他電子產品價格比去年成長 2.5%，為近十幾年來最大漲幅，此外也受能源價格大幅上漲推動，5 月份的價格普遍上漲 5%。

不過晶片行業內部的價格漲幅並不一致。據產業數據顯示，以平均來看，自去年初以來全球的晶片價格幾乎沒有變化，儘管包括手機與消費電子晶片在內的一些細分行業出現上漲。

電子零組件產業協會（ECIA）分析師 Dale Ford 認為，在某些情況下，價格數據尚未反映出整個半導體供應鏈近期的成本上升。他說，價格也往往是在較長期的合約中決定，當價格根據市場壓力進行調整時，影響就會延遲。

他也表示，原物料成本上漲並非暫時的，因此價格上漲恐怕要維持一段時間。