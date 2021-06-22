盤前財經大事搶先讀2021年06月22日

今日操盤前瞻

法說會：台船

除權息：金寶、力士科、正瀚、可寧衛、大田

鮑爾聽證將表示通膨上升是過渡性 Fed 第三把交椅也釋鴿派訊號

美國聯準會 (Fed) 上周轉鷹令市場驚訝，然而紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 釋出鴿派訊息，表示現在收緊政策為時過早。另外預先發布的書面證詞也顯示，主席鮑爾將向眾議院表示，雖然最近幾個月通膨大幅上升，但隨時間過去將回落到 Fed 的 2% 目標水準。閱讀全文...

美銀看好需求回升 帶動明年油價重返 100 美元

隨著旅遊需求回升，美國銀行 (BofA) 預計，明年油價有望升至每桶 100 美元，一旦油價真的重返三位數，將會是 2014 年來首見。閱讀全文...

英國首相強生：預計可依計畫於 7 月 19 日解封

英國首相強生 (Boris Johnson) 周一 (21 日) 表示，儘管 delta 變種病毒蔓延，但英國仍預計按計畫，於 7 月 19 日取消抗疫相關限制。閱讀全文...

5 月外銷訂單連十五紅、年增 34.5% 續創歷年同期新高

經濟部統計處昨 (21) 日公布 5 月外銷訂單，受惠全球經濟穩健復甦，企業與人數位化需求熱絡，加上終端需求回升，國際原材物料行情維持高檔，5 月各主要貨品接單均呈現成長，外銷訂單金額達 522.9 億美元，月減 4.8%、年增 34.5%，連 15 紅，累計前 5 個月外銷訂單達 2561.9 億美元、年增 41%，雙創歷年同期新高。閱讀全文...

大同高層換將 總座由研華執董何春盛出任 鍾依文將轉任子公司董座

大同 (2371-TW) 董事會昨 (21) 日決議，將委任總經理鍾依文至集團子公司擔任董事長，並改由研華 (2395-TW) 執行董事、大同董事何春盛擔任大同新總座，同時，何春盛也對營運提出六大方向。閱讀全文...

聯發科訂 7/6 為除息交易日 將發出 588 億元現金

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 昨 (21) 日公告，除息交易日訂為 7 月 6 日，為今年股東會的隔日，股利發放日為 7 月 29 日，每股預計發出 37 元現金股利，總計此次一共大手筆發出 588.44 億元的現金。閱讀全文...

景氣展望急凍轉負數 近三成民眾仍願將定存轉入台股

國泰金 (2882-TW) 昨 (21) 日公布 6 月國民經濟信心調查結果，受到疫情升溫進入第三級警戒影響，民眾對景氣展望急凍，不但下滑且轉為負數，雖然對股市的樂觀指數下降，但是仍有近三成民眾願意將定存轉入台股，高於減碼民眾，顯示台股投資意願仍高。閱讀全文...

國產署今年首批地上權開標 標脫率 5 成 30 億權利金入袋

國產署今年首批地上權昨 (21) 日開標，20 宗招標案最後標脫 10 案，標脫率 5 成，合計決標金額共 30.5 億元、地上權案地租年息率 3.5%。閱讀全文...