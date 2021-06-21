〈國泰金經濟調查〉景氣展望急凍轉負數 近三成民眾仍願將定存轉入台股

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日公布 6 月國民經濟信心調查結果，受到疫情升溫進入第三級警戒影響，民眾對景氣展望急凍，不但下滑且轉為負數，雖然對股市的樂觀指數下降，但是仍有近三成民眾願意將定存轉入台股，高於減碼民眾，顯示台股投資意願仍高。

疫情升溫進入第三級警戒，景氣展望與現況指數皆下滑，民眾大額消費意願受到抑制。國泰金表示，國發會最新公布的 4 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；本次調查期間，由於本土疫情升溫，防疫進入第三級警戒，影響景氣展望指數比起 5 月的 23.5，明顯下降、且轉為負數至 - 20.3，現況指數亦從 5 月的 40 走低至 - 51.5，創 13 個月新低。

國泰金進一步表示，民眾薪資上漲預期指數比起 5 月的 9.7，下滑至 - 11.7，大額消費意願指數同時降至 - 22 ，也遠低於 5 月的 13.8，顯示封鎖措施升至第三級後，明顯讓消費信心受到抑制。

主計總處估計 2021 年經濟成長 5.46%，通貨膨脹率 1.72%，國泰金表示，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.87%，略低於上月的 3.95%，69% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上，亦較上月的 78% 減少；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.82%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 66%。

台股部分，國泰金表示，國內疫情惡化令封鎖措施提升至第三級，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆下降。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 5 月的 19.3 降至 2.2，雖然明顯下滑，但是仍維持「正樂觀」，風險偏好指數雖比 5 月的 21.7 下滑至 4.6，但也已經連續 13 個月為正。

整體來說，有 37.2% 民眾看好台股會續漲，高於認為台股會走跌的 35%，因此仍有 27.4% 民眾願意把現金、定存轉入台股，高於減持台股的 22.8%。

