弱勢美元環境可望延續 台幣反彈升值逾8分 支撐資金行情

隨著美股反彈、美元指數回弱，台股今 (22) 日一度大漲超過 200 點至 17270 點，惟震盪壓力加劇指數開高走低，匯市表現相對強勢，開盤後新台幣維持升值，最高來到 27.87 元，升值 8.2 分，升值近 0.2% ，在主要亞幣中表現相對強勁，法人分析，美元反轉走多時間點尚未到來，評估近期美元上檔空間有限，弱勢美元環境將延續。

聯準會官員談話風向不一，聖路易聯準會總裁布拉德再次表態應提早緊縮，達拉斯聯準會總裁也釋出偏鷹派談話，但聯準會主席鮑爾認為，近期木材和二手車價格大幅回落是通膨降溫的訊號，且尚未達到充分就業水準，而紐約聯準會總裁更表態傾向鴿派以引導殖利率曲線進一步趨陡，並推動金融續強。

法人指出，本周尚有一系列聯準會官員談話，市場對官員如何兼顧通膨風險和就業形勢做出更廣泛和包容性的言論抱有期待，以致美元在風險偏好下回吐漲勢，美元指數昨日轉貶 0.41% 至 91.85。

在此態勢下，今日盤中主要亞幣轉強，澳幣彈升 0.3% 左右，新台幣升值近 0.2%，人民幣升 0.1% 左右，日圓和港幣在平盤左右震盪，韓元和星元小貶不到 0.1%。

永豐投顧分析，本次聯準會對遠方的升息釋出鷹派訊號，但卻對眼前的 QE 表達鴿派態度，顯然在與市場溝通的過程中出現雜訊干擾，事實上，現階段擔心升息似乎是過度反應，預期聯準會政策退場將循序漸進，寬鬆環境不會一夕改變，美元反轉走多的時間尚未到來，評估近期美元上檔空間有限，弱美元環境將延續，同時，部分央行為了抑制通膨而啟動升息，也對非美貨幣匯價帶來支撐。