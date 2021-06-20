〈觀察〉微軟迎戰蘋果、谷歌推大改版Win11 筆電後市看旺

微軟 (MSFT-US) 計畫在 6 月 24 日發表全新作業系統 Windows 11 (暫稱)，根據外流資訊顯示，新 Windows 作業系統將出現大改變，迎戰蘋果 MacOS、谷歌 Chrome 作業系統，市場看好，隨著微軟新作業系統登場，將可望為筆電廠帶來新一波換機潮商機。

微軟月初正式對外發出邀請函，宣布將在美東時間 6 月 24 日上午 11 點舉行線上發表會，推出下一代 Windows 作業系統，在此之前，微軟執行長兼董事長 Satya Nadella 就曾表示，將為開發者和創造者對個人電腦作業系統做出重大改進。

微軟歷經 Windows XP、7、8、10 等作業系統，幾乎拿下全球電腦作業系統半壁江山，而微軟在 2015 年首次推出 Windows 10 作業系統後，逐步淘汰 Windows 7 以前版本，也帶起一波企業換購、更新潮。

雖然微軟仍穩坐全球個人電腦作業系統龍頭，但近年也面臨蘋果、谷歌大搶市占，特別是去年遠距商機爆發，主打教育應用的 Chromebook 出貨量倍數成長，也讓微軟市占下滑。

根據研調機構集邦 (TrendForce) 調查，去年微軟 Windows 市占率首次低於 8 成，中長期而言 Windows 市占將維持約 70-75%，Chrome、MacOS 作業系統市占率則將分別落在 15-20%、10% 以下。

隨著作業系統更新，市場預期將如同當時 Windows 10，再帶動新一波商用筆電換機潮，屆時可望再推升筆電需求成長，組裝代工廠中包含英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 等都將受惠。

而從需求面來看，不光新作業系統帶來換機潮，今年全球筆電需求可望再遠距需求延續、各國教育專案釋出，全年筆電出貨可望連兩年衝破 2 億台大關，今年出貨上看 2.17 億台、年增 8.6%，將再度改寫歷史新高。