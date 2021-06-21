蘋果擁兩優勢 全年產量估回升至2億支、年增12%

研調機構 TrendForce 發布最新報告指出，隨著歐美等國家疫情趨緩，加上華為釋出部分高階手機市占缺口，有望帶動蘋果 (AAPL-US) 今年下半年新機表現，預期今年全年蘋果產量將回升至 2 億支、達 2.23 億支，年增 12.3%。

市場估，蘋果今年 9 月將公布新一代 iPhone 系列，TrendForce 表示，今年 iPhone 新機外觀造型變化不大，最顯著差異是螢幕頂端的感應器區域縮小，其餘以優化既有功能為主，可視為上一代 iPhone 12 系列的延伸機種。

TrendForce 認為，蘋果有可能延續去年的定價策略，提升消費者購買意願，進一步維繫高階機種市占。儘管部分零組件價格調漲，但考量手機銷售力道將帶動周邊服務營收成長，今年 iPhone 新機基本定價仍可能與去年持平。

TrendForce 預估，今年蘋果新機將占整體生產總量 39%，且全數搭載 5G 通訊模組，推升蘋果 5G 手機比重，從去年的 39% 攀升至 75%。

TrendForce 提到，有鑑於上一代 iPhone 12 mini 市場銷售不如預期，且將提前於今年第 2 季停產，預估新一代 iPhone 12s 系列將以其它三款為銷售重心。整體來看，雖然全球晶圓代工產能吃緊，可能壓抑蘋果成長力道，不過對後市仍審慎樂觀。