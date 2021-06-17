5G手機首季出貨蘋果居冠 三星、VIVO成長最強勁

研調機構 Strategy Analytics 今 (17) 日出具報告指出，今年第 1 季蘋果 5G 手機雖然出貨量季減 23%，但仍拿下全球 29.8% 市占居冠，不過三星和 VIVO，5G 手機出貨量分別季增 79%、62%，成長最強勁，預期今年全球 5G 手機出貨量上看 6.24 億支，年增逾 1 倍。

展望全年 5G 手機銷售量，Strategy Analytics 預測，今年全球出貨量上看 6.24 億支，較去年 2.69 億支，成長 132%。

Strategy Analytics 數據顯示，蘋果 5G 手機銷售高峰已過，今年首季全球出貨量約 4040 萬支，季減 23%，不過仍站穩市占冠軍；其次為 OPPO 出貨量達 2150 萬支，季增 55%，以 15.8% 市佔率拿下第二名。

VIVO 今年第 1 季全球出貨量 1940 萬支，季增 62%，市佔率攀升至 14.3%；三星則受惠旗下 Galaxy S21 5G、S21 Ultra 5G 和 S21+ 5G 等 5G 手機，在南韓、北美與部分歐洲地區銷售表現不俗，出貨量大幅成長至 1700 萬支，季增 79%，VIVO 與三星也成為成長最強勁的手機品牌。

Strategy Analytics 補充，雖然三星 5G 手機成長快速，但 5G 手機最大市場為中國，三星在中國的市占率仍低，可能拖累未來銷售狀況；反觀中國手機品牌則難進軍美國市場，恐怕影響營收、獲利成長空間。