Fed技術調整後 隔夜附買回操作飆至7560億美元新高

週四 (17 日) 聯準會隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 7560 億美元，刷下歷史新高，連續 7 個交易日超過 5000 億美元。

Fed 週三宣布最新利率會議決定，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，並且維持每月 1,200 億美元的債券購買，但將隔夜附買回操作 (RRP) 提高 5 個基點至 0.05%，超額存款準備金利率 (IOER) 提高 5 個基點至 0.15%。

隔夜附買回操作 (又稱隔夜逆回購協議) 為 Fed 根據合格抵押品投放現金給主要交易商，使聯邦基準利率維持在目標區間附近的一種手段。近日來規模較大的銀行和其他金融機構越來越多地轉向 Fed 隔夜附買回操作來存放過剩現金。

聯準會主席稱，技術性調整 RRP 和 IOER 利率主要是為了穩定貨幣市場狀況，並確保聯邦基金利率持在 0% 至 0.25% 的範圍內，該工具正在做它應該做的事情。

巴克萊銀行策略師 Joseph Abate 表示，這是為了將市場利率下限，以降低出現負利率的可能性。

隨著利率調升，基金經理以 0.05% 將現金存放在 RRP 顯然比 0.01% 的利率在私人市場借貸證券更加有利可圖。週四 (17 日) 聯準會隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 7560 億美元，刷下歷史新高，連續 7 個交易日超過 5000 億美元。

華爾街一些分析師預計，市場 ON RRP 使用只會有增無減，該規模可能很快就會突破 1 兆美元、甚至更多。