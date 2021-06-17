能源專家：需求大增、供應吃緊 油價可能飆至100美元

油價連日上漲之際，100 美元以上的油價預期又重新回到人們視野之中。

Maglan Capital 總裁 David Tawil 周三 (16 日) 表示，由於「令人難以置信的需求」、通貨膨脹、以及股東對石油巨頭大幅削減排放的壓力，可能在未來 3 年導致石油危機，造成石油與汽油價格飆升。

這位能源專家表示，他預計油價將在 2021 年底前，達到每桶 100 美元。

油價周三攀高，美國 WTI 原油觸及每桶 72.10 美元，為 2018 年 10 月以來最高。布蘭特原油價格超過每桶 74.00 美元，為 2019 年 4 月以來新高。

Tawil 過去長時間以來一直看好油價上升，他表示，不僅從通膨的角度，而且由需求的角度來看，油價絕對會在年底前持續大漲。

國際能源署 (IEA) 上周呼籲，OPEC 與其盟友應以比原定計畫更快的方式提高產量，至疫情前的水準。OPEC + 本月宣布開始增產，但日產量仍比疫情前水準低約 580 萬桶。

Tawil 指出，隨著疫情後世界重新開放，需求正在上升。他說：「隨著整體先進國家解除限制，旅行和消費服務將變得愈來愈高。」

全球最大的獨立商品交易商也看好石油，不排除漲至每桶 100 美元。Trafigura、Vitol 和 Glencore 的高層認為，儘管石油可能不會見到新的超級周期，但由於需求強勁反彈和預期供應緊張，價格仍有大漲空間。