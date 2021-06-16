葉倫敦促國會支持6兆美元預算案 解決結構性經濟問題

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (16 日) 表示，美國經濟順利自疫情強勁復甦，她敦促國會支持拜登總統的 6 兆美元巨額預算案，以解決薪資不均、種族與氣候變遷等結構性經濟問題。

葉倫周三前往參議院財政委員會作證，再度為總統拜登 (joe Biden) 提出的 6 兆美元預算案背書，呼籲採取帶薪家庭照顧假(paid family leave)、基礎建設現代化、減少碳排以及改善住房與教育等政策，扭轉長期的結構性經濟問題。

葉倫指出，國會通過規模 1.9 兆美元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)，雖為國家帶來助力，但美國仍面臨薪資不平等、勞動參與率下滑、種族差距以及氣候變遷等長期挑戰。

葉倫呼籲國會支持拜登提出一項規模 4.5 兆美元的支出計畫，用於基礎建設及社會福利計畫，她稱：「我們需要在某個時間點推動這些投資，而現在就是最佳策略時機。」

聯邦赤字雖在疫情期間大幅攀升，拜登政府預計，未來十年的聯邦債務利息，仍將遠低於歷史水平，葉倫也表示，政府已提議透過對企業和高所得族群加稅來為長期經濟政策買單。

葉倫前往國會作證之際，民主黨領袖本周開始就廣泛的兒童照護、氣候變遷與教育等一籃子計畫進行討論，以緩解民主黨自由派人士對於基建法案項目過於狹隘的擔憂。