Fed轉鷹外資匯出 台幣連3貶收27.765元

美國聯準會 (Fed) 態度轉鷹，帶動美元急升，亞幣今 (17) 日應聲走貶，受外資匯出影響，新台幣兌美元轉弱，一度貶值近 1 角，逼近 27.8 字頭，在部分出口商進場拋匯下，終場貶幅收斂，以貶 7.4 分、27.765 元作收，為連 3 貶，也是逾一周以來的低點。

美股四大指數收黑，台股早盤一度下跌逾 150 點，失守短均，但盤中跌幅收斂，台積電尾盤上演驚奇填息秀，帶動指數急拉翻紅，終場上漲 82 點，收全場最高 17390 點，外資繼昨天大賣 181 億元後，今天持續賣超 68 億元，台北股匯表現脫鉤。

新台幣兌美元匯率今天一開盤即失守 27.7 元，最低來到 27.79 元，貶值 9.9 分，外資午後擴大匯出力道，儘管出口商拋匯意願增加，但美元買盤踴躍，終場台幣仍貶 7.4 分，收在 27.765 元，為連續 3 個交易日走貶，台北外匯市場成交值略增至 12.38 億美元。

Fed 決議利率按兵不動，保持每月 1200 億美元的購債規模，符合市場預期，但 2023 年底前至少會升息 2 次，Fed 態度轉鷹派，帶動美國公債殖利率飆升，美元指數也升破 91 關卡。

觀察亞幣今天表現，人民幣兌美元率先表態，大幅貶值 0.54%，台幣、泰銖分別貶 0.26%、0.38%，新加坡幣與日圓同步走貶，而韓元則相對升值 0.09%。

台灣央行第二季理監事會議結果出爐，利率連 5 凍，匯銀人士普遍認為，台灣出口表現強勁，基本面不差，出口商手握大量美元，因此，預料近期台幣走勢仍將維持區間震盪，沒有大幅走貶的理由，但要注意外商銀行的動作。