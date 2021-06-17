Fed釋鷹派訊息 法人：先關注就業復甦和供應鏈瓶頸

美國聯準會 (Fed) 公布 6 月利率會議結果，將升息預期提前到 2023 年，衝擊美股和台股今 (17) 日表現偏弱整理，法人認為，就業復甦才是聯準會調整 QE 的標準，最快明年第四季有機會看到聯準會升息，現在最大問題是供應鏈瓶頸何時結束，下半年是緩解關鍵期。

台灣央行今日下午也將召開第二季理監事會議，市場一般預期利率將連 5 凍，維持在史上最低水準。

永豐投顧說明，6 月 FOMC 暫未開始討論 QE 退場，符合市場預期，但大幅上修通膨預估、利率點陣圖顯示 2023 年將升息 2 碼，引發市場對貨幣政策緊縮的擔憂，短線影響投資人信心。

不過，擔憂升息似乎是過度反應，事實上聯準會對暫時性通膨的看法沒有改變，無須因遙遠的升息擔憂而忽視美國經濟重啟的基本面利多，以及現階段流動性充沛的資金面利多。

永豐投顧提醒，就業復甦才是聯準會調整 QE 的標準，建議關注 6、7 月非農就業報告，預期聯準會將於 8 月 JacksonHole 全球央行年會啟動 QE 退場的討論，據歷史經驗，QE 結束後才有升息可能，因此，最快明年第四季才有機會看到聯準會首次升息，通膨、基期效果和報復性出遊的影響終將消退。

永豐投顧認為，現在問題是供應鏈瓶頸何時結束，這個問題聯準會都沒有答案，建議關注 ISM 供應商交貨指數何時回落，下半年是供應鏈瓶頸緩解的關鍵期。

群益投顧則指出，FOMC 將聯邦基金利率維持在 0-0.25% 的區間，符合市場預期，並上調今年的 PCE 通膨預期到 3% 以上，但 2022、2023 年將回降至略高於 2%，顯示看通膨上升主要是一些暫時性的因素，因此不會有立即縮減 QE 或升息的急迫性，惟本次會議釋放 2023 年可能升息不止一次的明顯信號，相比 3 月公布的預期利率路線時，升息時間點會更快到來。