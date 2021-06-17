集各路建築新手創意菁英殿堂登場

文 / 理財周刊

『第九屆 TEAM 20 建築與規劃新人獎』6 月 1 日開放報名！承載著建築界的新未來，為懷抱夢想準備飛翔的的青年所打造的專屬舞台，是由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、樺晟集團、都市計畫學會、皇延創新股份有限公司等共同舉辦的建築競賽，自 2013 年迄今已來到第九個年頭，累積各名校優秀畢業作品更多達 700 件以上，希望透過競賽交流的方式，讓建築系畢業生克服眾多挑戰後，以自我的觀點創造屬於自己的色彩。

今年受限於疫情影響，承襲去年仍採線上競圖方式進行，再次邀請來自東南亞、歐美地區的建築學院一同參與，要讓建築的交流跨越邊境沒有極限，展現出不同以往的創意火花。

全球在疫情的影響下，世界各地的畢業生都無法聚首與大學生活告別，畢業是人生進入下一個篇章的開始，畢業設計更是建築系畢業生多年來學習累積的心血成果，因此今年以『用無限的創意來場想像飛行，為自己畫下圓滿里程碑』為主題，要讓建築系畢業生們的建築夢想即刻飛翔，在後疫情時代下創造屬於自己的里程碑！

本次競賽活動號召各地的優秀建築人才，參與學校多達 40 多所，除了台灣主要建築與規劃名校、大陸建築規劃系所傳統前十五名名校，甚至囊括西班牙、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉國與東南亞國家! 可謂高手雲集，預計將為第九屆 TEAM20 建築與規劃新人獎帶來精采賽事，再創造全新的歷史篇章。

『TEAM 20 建築與規劃新人獎』長期以來致力推廣建築人文關懷，促進建築與規劃領域的交流，並建構新世代聲音，發表創作的新舞台，同時也希望讓各界能夠看見建築系畢業生的作品，使每個富有建築熱情與才華的青年都有機會展現自我！

為了能增加比賽的廣度與深度，本次競賽依舊以「建築設計」及「城鄉規劃」兩組分別進行評選，希望藉此吸引多元的條件與面向的作品，讓各有所長的優秀人才能夠充分展現卓越的建築實力，帶來具有創意與獨特性的優良作品！今年評審團依然採用嚴謹的方式，以各地建築名校推薦的權威名師和業界專業人士擔任，評核過程公開公正，奠定建築與規劃系所的莘莘學子在未來職涯發展上成功的起點。

目前『第九屆 TEAM 20 建築與規劃新人獎』開放報名至 6 月 30 日止，要邀請所有的建築畢業生們一同參與專屬於建築與規劃系所的年度盛事！更多詳細的活動資訊，請持續關注 TEAM20 官方網頁 https://www.team20.org/

來源：《理財周刊》1086 期

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