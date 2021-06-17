比亞迪大漲逾6% 領漲恒指

比亞迪 (1211-HK) 周三 (16 日) 晚間宣布臨時股東會表決通過分割子公司「比亞迪半導體」至深圳創業板上市。在利多消息刺激下，比亞迪港股早盤跳空大漲逾 6%，成為恒指領頭羊。

比亞迪半導體的主要業務涵蓋功率半導體、控制 IC、感測器及光電半導體的研發與產銷，擁有包含 IC 設計、晶圓製造、封測和下游應用在內的一條龍產業鏈。

比亞迪半導體未來將以車用半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體發展。

(圖片: AFP)

現階段在車用領域上，比亞迪半導體已具備生產 IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS 影像感測器、電磁及壓力感測器等等半導體產品的能力。至於在工業、消費電子和家電領域上，則可量產 IGBT、IPM、MCU、CMOS 影像感測器、嵌入式指紋辨識、電流感測器等等產品。

從財務數據來看，比亞迪半導體 2018 年、2019 年、2020 年營收達人民幣 13.4 億元、人民幣 10.96 億元、人民幣 14.41 億元，純益則分別為人民幣 1.04 億元、人民幣 8511.49 萬元、人民幣 5863.24 萬元。

比亞迪之前重整半導體業務，引進約 30 名戰略投資人，包括韓國 SK 集團、小米 (1810-HK) 及聯想集團 (992-HK) 等。依照比亞迪半導體估值人民幣 75 億元計算，戰略投資人向其增資約人民幣 8 億元。而這些投資人共取得比亞迪半導體約 7.8% 股權，母公司比亞迪持股則約 72.2%。

