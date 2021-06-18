〈陸港盤後〉網購周年慶帶旺網科股 香港恒科指上漲1.8%

周五 (18 日)A 股三大指數開盤呈現漲跌互見，創業板指在半導體類股連續第二天大漲之下，指數一度勁揚逾 2%。白酒類股回檔，對於上證的拖累較重，成為各主要指數中唯一收黑者。

中國政協在上海舉辦的汽車論壇上呼籲政府要延長新能源車購置稅減免優惠，並配合相關的產業扶持政策，以刺激中國汽車產業升級，汽車類股應聲大漲。

投資人風險偏好提升，滬深兩指成交金額大幅成長逾 13%，順利突破兆元人民幣水準，達人民幣 1.01 兆元。

港股方面，美股與亞股早盤均呈現漲跌互見，港股早盤開高震盪，科技類股表現強勁，成為支撐恒指上揚的主因，美團 (3690-HK) 大漲 4.5% 更成為市場人氣指標。

「618」網購周年慶帶動網科類股走勢，除上述美團外，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 勁揚 5.4%、阿里巴巴 (9988-HK) 上漲 2.6%、京東 (9618-HK) 上漲 1.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指微跌 0.01%，報 3525.1 點；科創 50 指數上漲 1.44%，報 1494.7 點；深證成指上揚 0.77%，報 14583.67 點；創業板指收高 1.59%，報 3239.23 點。本周上證綜指下挫 1.8%，科創 50 指數大漲 4.07%，深證成指下跌 1.47%，創業板指下滑 1.8%。

恒生指數上漲 0.85%，報 28801.27 點、恒生科技指數上揚 1.77%，報 8041.45 點，突破 8000 點關卡。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 10.39 億元，其中滬股通賣超人民幣 18.18 億元，深股通買超人民幣 7.79 億元。本周北向資金合計賣超人民幣 50.04 億元。

法人觀點

天風證券認為，A 股是否存在較大風險，取決於後續國內外流動性的變化。就業情況是決定中美兩國央行流動性走向的關鍵因素，在就業數據出現明顯改善之前，市場暫無全面性的風險。此外隨著半年報業績預告一一揭露後，建議投資人可先行獲利漲幅較多的個股，同時下半年繼續推薦軍工、半導體類股。

