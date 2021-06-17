日媒：三菱電機有意找台積電代工功率半導體

日本三菱電機 (6503-JP) 公司社長向媒體表示，由於地理位置接近的關係，今後可能找台積電 (2330-TW) 進行功率半導體的相關代工。

日媒《SankeiBiz》週四 (17 日) 報導，根據他們在 16 日所掌握的消息，日本三菱電機正考慮委託台積電代工生產功率半導體。三菱電機公司社長杉山武史在接受該媒體訪問時表示，由於「該公司的工廠及研究開發據點和台積電傳聞落腳的熊本工廠在地理位置上接近，今後很可能與台積電合作、委託代工。」言談之中可感受到態度積極。

三菱電機研發生產電力控制用的功率半導體。當前在全球脫碳潮流的引領下，汽車電動化帶動功率半導體的需求大增，前景看好。

在三菱電機本 (6) 月發表的 2025 年度為止的中期經營計畫當中，功率半導體就在重點成長業務扮演重要角色。

三菱電機在熊本縣有負責矽晶圓前段製程的主要工廠，在福岡縣則有負責後段製程的工廠及研發據點。該公司看好今後需求，去 (2020) 年買下夏普 (6753-JP) 坐落在廣島縣福山市的工廠及土地，打算在今年秋天投入前段製程行列。

然而，由於產能提升需要大筆投資，三菱電機在前段製程表面加工的一部份委託台積電代工。如果台積電屆時真的選在熊本設廠，三菱電機為了分散風險，有意找台積電來代工前段製程的表面加工。