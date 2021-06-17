盤前財經大事搶先讀2021年06月17日

今日操盤前瞻

台灣央行利率決策

歐元區 5 月 CPI

美國上週初領失業金人數

新股掛牌：和淞

除權息：台積電、天鈺、遠雄、櫻花

一文解讀 Fed 最新決策：料 2023 升息、調高通膨預期、將開始討論縮減 QE

週三 (16 日) 聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但大幅提高通膨和經濟成長預期，而且過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次。閱讀全文...

葉倫敦促國會支持 6 兆美元預算案 解決結構性經濟問題

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (16 日) 表示，美國經濟順利自疫情強勁復甦，她敦促國會支持拜登總統的 6 兆美元巨額預算案，以解決薪資不均、種族與氣候變遷等結構性經濟問題。閱讀全文...

歐盟同意將美國在內 8 國納入安全旅遊清單 台灣也在內

多家外媒報導，隨著疫情趨緩，歐盟成員國周三 (16 日) 同意解除對美國在內 8 個國家或地區的非必要旅遊禁令，台灣也包含在內。閱讀全文...

國巨陳泰銘：接單強勁長單能見度達 3 年 毛利率持續向上

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (16) 日召開線上法說，由董事長陳泰銘親自主持，與會法人透露，陳泰銘表示，目前接單相當強勁，且特規產品 (Specialty) 多是 1-3 年的長約，隨著營收比重拉升，產品結構改善，毛利率將持續向上。閱讀全文...

因應新建擴廠需求 台積電再發 197 億元公司債

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (19) 日公告，發行今年度第 3 期無擔保普通公司債，發行總額為新台幣 197 億元，將用於新建擴建廠房設備。閱讀全文...

今年半導體產值上調至成長 24% 增幅寫 16 年來第三高

研調機構 IC Insights 調高今年半導體產值成長預估，由先前的成長 19%，上調至 24%，全球半導體產業產值將首度超過 5000 億美元。預期將成長 24%，高於先前預期的成長 19%，增幅將是 16 年來第 3 高。閱讀全文...

中石化買三晃大甲廠交易告吹 將建代工體系擴大佈局 OPP 材料

中石化 (1314-TW) 去年 2 月宣布投入 4.65 億元，向三晃化工 (1721-TW) 購置台中大甲廠土地、廠房與設備，強化 OPP(鄰苯基苯酚) 下游產品佈局，不過，中石化昨 (16) 日表示，雙方因對部分交易條件無法達成共識，解除買賣契約，未來將建立自己的代工體系，擴大亞洲市場 OPP 佈局。閱讀全文...

勞工紓困貸款開辦兩天已核保 6 萬件 公股銀件數逾 7 成

勞工紓困貸款 15 日開辦，根據信保基金統計，截至昨 (16) 日下午 3 點 30 分止國銀已核保件數合計共 60042 件，其中八大公股銀行核保件數高達 46088 件，占比達 76%，民營銀行共核保 13954 件。閱讀全文...

AI 進度優預期 創意上調今年 NRE 業績增幅

ASIC 廠創意 (3443-TW) 昨 (16) 日召開法說會，會中指出，原先預估今年 NRE(委託設計) 業績持平去年，不過由於 AI 客戶案件可望提前進入 Tape out(設計定案) 階段，NRE 業績也將優於去年，估年增 2-4%。閱讀全文...