〈泰豐賣中壢廠〉公司澄清：賣廠無關市場派爭奪經營權

輪胎廠泰豐 (2102-TW) 昨 (15) 日宣布將停止中壢廠生產，公司今 (16) 日再發聲明表示，處分子公司資產規劃早有時日，關閉營收占比較低的中壢廠，改由觀音廠整合公司產能，屬明智抉擇，與市場派爭奪經營權無關，並宣布，中壢廠全面停產時程將在 6 月下旬。

市場議論泰豐此舉出售中壢廠，與經營權之爭有關，泰豐今日發聲明指出，受美國反傾銷稅影響，中壢廠今年第一季營收占比 27%，生產比重較高的是觀音廠，面對美國反傾銷稅重大衝擊，關閉中壢廠由觀音廠整合公司產能，無關經營權之爭。

泰豐並說，公司處分子公司資產規劃早有時日，因美國反傾銷稅衝擊而不得不關閉中壢廠，將產能整合至觀音廠，處分中壢廠資產取得資金，以應對員工資遣費、退休金等、償還銀行借款以改善財務結構，並將增加研發及資本支出以致力於開發賽車競技輪胎等，及開發其他高附加價值輪胎。

泰豐強調，公司營運決策均著眼於變通求存，追求永續經營並顧及股東利益，特此澄清以正視聽。

泰豐昨日宣布，受美國反傾銷稅衝擊，為面對現況變通求存，及顧及公司、股東最大利益，董事會決議全面停止中壢廠生產，進行海內外產銷布局調整，並將公開標售所有中壢廠位於桃園市中壢區的土地及建物。