捍衛商譽信用 南港控告泰豐董座加重妨害信用罪

泰豐 (2102-TW) 經營權之爭持續延燒，公司刊登廣告指出，南港 (2101-TW) 退出美國反傾銷調查，借錢買股掠奪泰豐經營權，違反 ESG；對此，南港今 (8) 日表示，泰豐董事長馬述健當初也支持南港撤回反傾銷稅率調查，以爭取其他台灣同業適用較低税率，如今卻扭曲事實、損害南港商譽信用，控告其涉嫌加重妨害信用罪。

受疫情影響，泰豐股東會延後舉行，但南港買股動作不停歇，公司今日公告，對泰豐的累積持股已達到 14 萬 5258 張，持股比重突破 3 成、拉升至 30.69%。

針對泰豐所刊登的廣告，南港今日也對馬述健正式提告，由台北地檢署受理偵辦。告訴狀指出，馬述健本月 4 日以泰豐名義，在報紙刊登標題為「懇請金融機構 切勿成為幫兇！」的半版廣告，指稱「南港輪胎為掠奪泰豐經營權… 銀行放款應遵守『赤道原則』，重視貸款對象的 ESG，勿再助紂為虐」，對社會大眾發送流言，不實指控南港公司為違反 ESG 的企業。

南港強調，ESG 是指環境、社會及公司治理，屬企業社會責任之一環。南港秉持永續發展的經營理念，遵循上市上櫃公司治理實務守則，多年來經第三方公正單位英國標準協會驗證，具體落實善盡企業社會責任。

但馬述健刊登廣告以南港退出美國反傾銷調查為引，指控南港違反 ESG；南港強調，退出美國反傾銷稅率調查，是源於台灣同業建議，當時泰豐也積極支持，盼南港撤回針對稅率的之調查，以爭取其他台灣同業適用正新較低税率的機會。

南港因此於今年 3 月 24 日退出美國商務部反傾銷稅率調查，全力投入由國際貿易委員會主導的產業損害調查，以爭取最佳結果。南港指出，馬述健故意於廣告中省略「稅率」二字，讓社會大眾誤以為南港已退出反傾銷所有調查。

告訴狀指出，南港看好輪胎市場而投資泰豐，馬述健恐個人經營權遭動搖，用盡心機、不顧一切盼以各種手段保住其對泰豐的控制，對外散布流言及不實資訊。

