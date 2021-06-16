〈國巨法說〉經銷商數躍升全球第一 今年通路營收估增45%

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (16) 日召開線上法說會，據法人轉述，董事長陳泰銘指出，國巨在 MLCC 的布局上，著重在供應商的優化，也是毛利率不輸日廠的關鍵，且在併購基美後，國巨全球經銷通路商數排名來到第一，今年來自通路商的營收，更可望增加 45%。

陳泰銘指出，目前國巨在晶片電阻、鉭質電容都是全球第一，而積層陶瓷電容 (MLCC) 方面，技術技術跟日廠差異大概 1 年到 1 年半，因此也採取跟日廠不同的布局策略。

陳泰銘表示，日廠聚焦在小型化 MLCC 產品技術，國巨 MLCC 則是加強供應商的優化，提供客戶一站式商業模式，國巨的 MLCC 產品毛利率不輸日廠就是來自於全球經銷通路的優勢。

據了解，過去在全球經銷通路商的排名中，國巨排行第 7，但相繼併購排行第 4 的基美 (KEMET)、排行第 8 的普思 (Pulse) 後，新國巨集團在全球經銷通路商供應數來到排行第 1。

通路布局更廣也反應到營收表現上，法人透露，國巨今年來自通路商的營收可望達 8.5 億美元，較去年 5.88 億美元，成長約 45%；此外，與鴻海 (2317-TW) 合資的國瀚半導體，未來小 IC 產品也能放到國巨全球銷售平台，拓展市場。