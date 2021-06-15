受美反傾銷稅衝擊 泰豐停止中壢廠生產

輪胎廠泰豐 (2102-TW) 今 (15) 日召開線上重訊記者會，泰豐指出，受美國反傾銷終判衝擊，將停止中壢廠生產，由於美國市場銷售比重達 8 成以上，初期將對營收產生重大影響，並將向主管機關申請大量解雇員工。

泰豐指出，美國商務部 (DOC) 於 5 月 24 日通過對台及多國乘用及輕卡車胎案反傾銷案終判稅率，正新 (2105-TW) 稅率 20.04%，南港 (2101-TW)101.84%，其餘業者 (含泰豐)84.75%；此項稅率已影響公司主要市場美國接單全面衰退，使營運產生衝擊。

泰豐表示，為面對現況變通求存，及求公司永續經營並顧及公司及股東最大利益，董事會決議通過全面停止中壢廠生產，進行海內外產銷布局調整。

對於停止中壢廠生產對公司的影響，泰豐表示，由於美國市場銷售比重達 8 成以上，初期將對營收產生重大影響，在執行中壢廠全面停產後，將呈報主管機關申請員工大量解僱，並依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。

泰豐指出，非美國市場訂單將改由觀音廠承接及出貨，以維繫客戶及公司營運；美國訂單轉與海外代工合作生產，以逐步恢復對美供貨。

此外，泰豐也將開發非「乘用車 (PCR) 和輕卡車 (LT) 輪胎產銷，如賽車競技輪胎等，及開發其他高附加價值輪胎以提升營業效益。

據泰豐公告，中壢廠去年產能約 180 萬條、產量約 120 萬條，該廠約占今年第一季營收的 27%。