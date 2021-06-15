〈泰豐賣中壢廠〉循大同模式賣地 持續上演經營權之爭攻防戰

輪胎廠泰豐 (2102-TW) 今 (15) 日宣布，由於受美國反傾銷稅衝擊，不得不處分中壢廠土地與建物，以變通求存，不過，市場認為，泰豐此舉與大同當初反擊市場派的手法相似，是為擋下南港 (2101-TW) 的步步進逼，雙方持續上演你追我跑的經營權之爭攻防戰。

受到疫情影響，股東會召開時程延後，泰豐經營權之爭戰線也拉長，公司派與市場派持續角力，繼市場派宣示取得泰豐半數股權連署資格，將在 10 月底前召開股東臨時會，全面改選董事後，泰豐公司派也有新動作。

泰豐今日召開重訊記者會表示，受美國反傾銷稅衝擊，為面對現況變通求存，及顧及公司、股東最大利益，董事會決議全面停止中壢廠生產，進行海內外產銷布局調整，並將公開標售所有中壢廠位於桃園市中壢區的土地及建物。

據了解，泰豐中壢土地占總資產高達 6 成，且泰豐美國市場銷售比重達 8 成以上，初期將對營收產生重大影響，

泰豐中壢廠位處中壢、平鎮區中心，屬於精華地段，2017 年 1 月發生大火，桃園市政府不支持輪胎廠原地重建，其中 1.7 萬坪已變更為工商綜合區，其餘土地正由桃園市政府以市地重劃方式進行規劃。

去年南港突襲泰豐，市場認為，就是看上土地面積達 4.5 萬坪中壢廠土地，盼能複製世界明珠開發經驗；南港榮譽董事長林學圃曾說，泰豐中壢廠土地資產遲遲未開發很可惜，據市場推估，中壢廠土地價值達 50 億元，開發潛在利益至少 200 億元。

雖然泰豐以受美國反傾銷稅衝擊為由，停止中壢廠生產，不過，美國商務部去年就已展開傾銷調查，為因應營運可能遭逢的變數與不確定性，國內輪胎廠大多已第一時間展開相關佈局，分散營運風險，以求將影響降至最低。

市場人士指出，泰豐選在此時出售中壢廠，不免讓人聯想，較高的可能性，是為擋下南港在經營權上的步步進逼，與大同當初為反擊市場派所採取的手法相似，都是為保有公司派的經營權；也有市場人士認為，公司派憂心喪失主導權，搶先出脫土地資產。

從目前戰線來看，市場派在 6 月 10 日宣布取得過半股權聯署後，預計最快也要 10 月才能召開股臨會；公司派方面，則力求順利在市場派召開股東臨時會前，先行處分中壢廠土地，雙方持續上演你追我跑的經營權之爭攻防戰。

