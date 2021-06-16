鉅亨美股雷達：英國CMA針對蘋果、Google展開「事實性寡頭壟斷」調查

盤前重要看點：

市場等待本週即將公布的聯準會 (Fed) 6 月利率決議，美股四大指數整體波動不大，依然呈現窄幅震盪走勢。

目前市場預期，Fed 將在 6 月利率會議上維持零利率與現行每月 QE 1200 億美元不變，但可能在 6 月會議上，對於啟動縮減 QE 購債 (Taper) 的時間點，給予進一步的前瞻指引。

但瑞銀 (UBS) 近日在一份研究報告中表示，建議投資人不要急於購買美股大型科技股，因為目前這些企業正面臨著嚴峻的監管挑戰，此外，瑞銀預計未來美債殖利率將再次上升，而這可能導致科技股的借貸成本上升，對科技類股不利。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 94.42 點，或 0.27%，收 34,299.33 點。

S&P 500 指數下跌 8.56 點，或 0.20%，收 4,246.59 點。

那斯達克指數下跌 101.29 點，或 0.71%，收 14,072.86 點。

費城半導體指數下跌 29.36 點，或 0.90%，收 3,225.98 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月營建許可總數 (萬戶)，市場預期 173.0，前值為 176.0。

美國 5 月營建許可月增率，市場預期 -0.2%，前值為 0.3%。

美國 5 月新屋開工年化總數 (萬戶)，市場預期 165.0，前值為 156.9。

美國 5 月新屋開工年化月增率，市場預期 5.2%，前值為 -9.5%。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 441.2。

重要個股動態：

1. 甲骨文 (ORCL-US)

甲骨文週二 (15 日) 美股盤後公布財報，超越市場預期。

甲骨文 2021 會計年度 Q4 財報調整後每股盈餘報 1.54 美元，高於市場預期的 1.31 美元；營收增長 8% 至 112.3 億美元，高於市場預期的 110.4 億美元。

據《Refinitiv》數據顯示，市場對 2022 會計年度第一季調整後每股盈餘預期為 1.03 美元，營收將增長 3%。

今年以來，甲骨文股價累計上漲 26%，同期 S&P 500 指數漲幅為 13%。

ORCL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Google (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)

英國競爭和市場監管局 (CMA) 週二 (15 日) 宣布，已展開對 Google 和蘋果在主要網路渠道的「事實性雙寡頭壟斷」展開研究。

CMA 將調查兩大科技巨頭對操作系統、應用平台和瀏覽器對「移動裝置生態系統」的控制，是否損害了消費者利益或打壓了數位平台領域的競爭。

CMA 表示，讓監管機構感到擔憂的是，Google 和蘋果在操作系統、應用平台和瀏覽器方面的主導地位，會打壓創新，消費者會因此在應用和設備方面花冤枉錢。

CMA 也擔憂，消費者是否會因關聯的廣告成本而 “高價” 購買其他產品和服務。

Google 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. MicroStrategy (MSTR-US)

MicroStrategy (MSTR-US) 週二 (15 日) 大漲 5.36% 至每股 630.54 美元。

因 MicroStrategy 先前週一 (14 日) 宣布將使用私募發售所得的 4.88 億美元購買比特幣，還可能出售高達 10 億美元的股票購買更多比特幣。

MSTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. DraftKings (DKNG-US)

知名放空機構 Hindenburg Research 對運動博彩公司 DraftKings 發布看空報告，Hindenburg Research 指出，DraftKings 遊走法律的灰色地帶，且近期內部人還大舉賣股套現超過 14 億美元。