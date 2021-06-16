〈台股盤後〉航運股爆量跳水殺 跌百點後收斂守住17300點

台股今 (16) 日航運股成交比重再度突破 50%，午盤過後遭高檔爆量跳水殺，以及台指期結算摜壓，造成大盤一度跌近百點，最後一盤甚至爆出 189 億元的賣單，終場指數下跌 63.43 點，以 17307.86 點作收，仍守住 17300 點關卡上，成交值放大至 5675.66 億元創 5 月 14 日以來最大量。

航運股交投火熱，不過午盤過後大筆賣單急湧，造成不少個股翻黑，中菲行收跌近半根停板，裕民、捷迅跌 4% 上下，宅配通、建新國際、台航、慧洋 - KY、中航和新興跌 3%。

作為航運股領頭指標的貨櫃三雄，除了萬海守住漲幅 7%，陽明由漲停跌至僅剩近 2%，長榮更是翻黑收跌 1.84%，其中，長榮最後一盤賣單逼近 2 萬張，換算達 26 億元，而陽明也多達 8000 張；法人指出，航運股持續熱絡，但爆量留上影線後，且投信已陸續有獲利了結賣單出現，需小心後續追高風險。

在原物料高漲下，太陽能業者估計本季太陽能模組報價將再調漲 15-20%，使太陽能族群掀起補漲行情，碩禾、安集、國碩和達能漲停，倉和漲 4%，茂迪漲逾 3%。

反觀原本轉強的族群，再度因資金排擠效應陷入整理，電線電纜族群中，宏泰、華榮、大山和榮星均跌半根停板上下，大亞、華新也跌 3% 左右。

記憶體族群中，晶豪科跌近半根停板，鈺創和華邦電跌逾 3%。記憶體模組相關業者，十詮、威剛跌 3% 上下，品安、宇瞻和創見跌 1% 之上。

橡膠族群中，南帝再度轉弱跌逾半根停板，申豐跌超過 3.5%。

法人認為，美股仍保持多頭格局，而新台幣也維持偏強整理，國內資金充沛，在權值王台積電調高第一季的現金股利後，站穩 600 元價位上，有助電子族群買盤增溫並加入輪漲，隨著今日航運股爆量下壓，有利資金加速輪動到具低基期補漲題材的電子股。