〈台股盤中〉台指結算高檔震盪 航海王破浪前行

台指期今 (16) 日結算，但台股電子股熄火，僅靠航運股撐盤，加權指數呈現高檔整理，在走勢震盪下，估量也增至 5200 億元。

今日航運股成交比重仍高達 5 成，觀察指標個股及族群表現，貨櫃海運三雄續強，萬海盤中亮燈漲停、陽明漲逾 7%、長榮半根漲停，也帶動航運股走揚，四維航、台驊投控雙雙漲停，中櫃、台船也漲逾 5%，空運指標華航漲約 2%。

電子股方面，市值前三大的台積電、聯發科以及鴻海，均在平盤下震盪，台達電同步走弱，聯電更跌 2%，日月光投控跌 1% 多，不過，今日最弱勢的莫過於面板雙虎友達跟群創，雙雙重挫逾 6%。

集團股來看，碩禾獲鴻海入股，開盤直奔漲停，母公司國碩也同步受惠亮燈；筆電品牌廠宏碁、華碩兩大集團逆勢走揚，宏碁漲逾 3%，緯創漲 2.5%、緯穎更大漲 6%；華碩以及和碩、研華均漲 1% 左右；不過，華新集團中的華新、華邦電、華新科今日同步走弱，均跌逾 2%。

其餘個股方面，蘋果推出入門款 TWS Beats studio buds，相關概念股華通、康控 - KY，以及興能高等，今日也有 4-5% 的漲幅，表現也相對強勢。

另外，生技股方面，高端疫苗今日早盤雖然被打到跌停，但在買盤進駐下打開，午盤跌幅收斂至 2.8%，而接獲高端充填訂單的東洋，今日則漲約 2%。