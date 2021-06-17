◆盤勢分析

1.Fed 決策會議大幅提高通膨預期，並預期提早升息進程，美元噴出大漲，美債殖利率攀高，黃金崩跌，美股下挫，終場美股四大指數呈現回檔，漲跌幅介於 - 0.24% 至 - 0.77%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 1.2%，聯電 ADR 下跌 1.67%，特斯拉上漲 1.28%，蘋果上漲 0.42%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增下跌，短線持續量價背離。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 17,173 點) 附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數下跌 1.05%，收在 206.54 點。短線支撐為 200 點附近，壓力為 210 點附近。

4. 觀盤重點：台股周三因台指期結算持續再創本波疫情反彈後新高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，遭遇上檔解套賣壓午盤過後呈現震盪，出現量增黑 K，加上本周將面臨 FED 利率決策會議及重量級龍頭股除息，短線上仍須提防追高風險，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、PCB、航空、風電及塑化等相關個股。

5. 航運股成台股新神山，本土法人在調高 2603 長榮目標價後，昨（16）日續對 2615 萬海、2609 陽明上調，貨櫃三雄目標價都超過 220 元。法人估計，貨櫃三雄第 2 季獲利衝逾千億元，下季有望挑戰 1,400 億元大關。

6. 被動元件大廠國巨（2327）昨（16）日召開線上法說會，董事長陳泰銘親自上線主持，針對目前市況，陳泰銘表示，目前接單相當強勁，今年以來訂單出貨比（B／B Ratio）均在 1.5 以上，且利基型產品多是長達一至三年的長約，隨著營收比重拉升，產品結構改善，毛利率將持續向上。

7. 受惠 5G、消費性電子、手機、汽車應用需求強勁，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）今年以來供應吃緊，近期供應鏈透露，在蘋果新一代 iPhone13 拉貨潮點火下，第 3 季 NOR Flash 報價有望再度上漲 10％-20％，2337 旺宏、2344 華邦電等廠商營運進補。

8. 銅箔基板（CCL）廠商反應缺貨搶料與漲價潮，掀起比價行情，其中 2383 台光電昨（16）日受邀法說會，釋出看好第 3 季傳統旺季與來自智慧機應用銷售成長的效應。業界提到，CCL 廠商主要向 PCB 廠商供貨，近期各大廠因應供應鏈調度，都提前追加傳統旺季材料訂單，目前各廠商傳統旺季訂單需求仍大於生產量，同時 CCL 廠也陸續轉嫁先前原物料價格平均狂飆四成的壓力，接近生產旺季，不少板廠在稼動率提升下願意接受緩漲。

