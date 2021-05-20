美銀估標普年底前能漲20% 但目前要先冷靜一下

美國銀行周三（19 日）發布報告指出，目前標普 500 指數仍延續 2013 年的長期牛市，即使去年因新冠疫情引發的熊市一度中斷，但並未熄火。美銀看好大盤仍有上漲空間，預估今年底有望較目前水準再漲 20%，只不過大盤反彈步伐太快，在迎接下一輪漲勢前需要先冷靜一下。

美銀預估年底標普 500 指數上看 4,900 點，比當前指數水平再漲 20%。

所謂的長期牛市是指股市跨過多個景氣周期仍保持上升趨勢，包括周期性的牛市與熊市，還有經濟擴張和收縮時期。從歷史上來看，長期牛市會持續超過 20 年，包括 1980 年至 2000 年的股市。

不過美銀認為，股市在下一輪上漲之前需要先冷靜一下，目前「風險在於去年反彈步伐太快。」報告指出，標普 500 指數在 2020 年期間締造有史以來最快的上漲速度。

美銀表示，此次類似的反彈曾在 2009 年、1982 年及 1935 年出現，先前的這些反彈顯示，2021 年會有回條風險，並對夏季的反彈構成威脅，但股市隨後將升至今、明兩年，甚至是 2024 年的高點。。

近期股市的拋售某程度上是由殖利率與通膨率上升的擔憂導致，對市場來說屬健康的盤整，也替標普 500 指數進一步上漲打下良好基礎。

美銀解釋說，鑒於先前長期牛市的歷史，股市盤整是合理的，因為第七年往往是「中場休息」。例如 1950 年與 1980 年開始的長期牛市，在第七年因為周期性熊市曾短暫中斷。

以 1987 年的黑色星期一為例，道瓊工業指數在一天內下跌 23%。現在從 2013 年開始的牛市已經進入第 7 年，結果一場新冠疫情引發熊市，股市暴跌 35% ，經濟也開始衰退。

美銀總結說：「歷史走勢往往與市場走勢相吻合，在經歷過 2020 年的低點後，目前的長期牛市將延續下去。」