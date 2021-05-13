美銀：美股夏季有望再走升 標普500指數4000點附近有撐

在市場憂慮通膨的情況下，美股近期下挫，標普 500 指數在過去一週內，已下跌近 3%。不過，美國銀行認為，這代表著資金由成長股輪動轉向景氣循環股，而不是觸頂，美股在夏季有望再度上漲。

美銀表示，儘管美股可能還有更多下行空間，但是整體環境背景仍舊看漲。該報告稱，道氏理論 (Dow Theory) 中指標的運輸類股表現，和金融環境持續寬鬆的跡象，都表示美股環境依舊樂觀。

該行指出，標準普爾 500 指數有望在 4,020 至 3,950 附近找到支撐，分別較昨日收盤下跌 1.06% 至 2.78%。美銀表示，若標普 500 指數來到此一價位，有望來到超賣領域，進而在夏季迎來上漲走勢。

美國銀行觀察到，儘管科技股類股疲軟，但其他包括醫療保健、金融、房地產和公用事業類股的走勢仍然有撐。相對於標準普爾 500 指數，那斯達克正在失去領導地位，成長股多年領先於價值股後，也開始落後。

類股輪換通常被認為是牛市的命脈，因此，有鑑於大盤股中缺乏領漲的族群，實際上是一個健康的發展。

美國銀行認為，從歷史上看，5 月份通常是股票回報最疲軟的月份，如果這些輪動僅是技術性和暫時性的，那麼疲軟的走勢有望在夏季時候消散，甚至進一步出現下一波上漲的行情走勢。