張志誠觀點：航運指數創新高點不是偶然 但操作策略要有所區別

昨 (15) 日台灣航運業指數大漲 7.68% 漲幅超過所有產業，收在 255.6 點續創歷史新高點，這波航運大漲仍然是由貨櫃三雄帶動，長榮(2603-TW)、萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW)，萬海 5 月營收年增率 188.63%，長榮與陽明 5 月營收年增率也都超過 130%，且單月營收總額是創下歷史最高，這些基本面數據都顯示，這波大漲絕對是有基本面的支撐。

過去我們從美國 5 月的消費者物價指數 (CPI) 年增率 5% 創 13 年最大漲幅，強調全球疫情解封的時程歐、美國家不一，這會導致通膨持續在發酵可看到年底旺季時，通膨的現象代表景氣熱度還在，並不是壞事，這也說明在封城這一長段時間所累積的消費能量隨著解封慢慢釋放出來，這釋放出來的能量就反映在 CPI 指數的上漲。

也反映到許多國家在今年的經濟成長率會挑戰歷史紀錄的主因，股市則因為相對成長性預期也將因亮眼經濟數據挑戰高點，至於消費能量爆發到 CPI 指數上漲，再到供應商在歐美旺季前提早大力回補庫存，這一連串的效應也都會反映在航運的需求上。

本周航運高價股萬海 (2615-TW) 在外資連訣發布調升目標價後，帶動市場短線融資餘額明顯增加在航運股搶短，但我認為目前技術指標在過熱區的萬海 (2615-TW)、陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW)、四維航(5608-TW) 等指標股並非合適的追價點，外資刻意的預告到明年貨櫃海運的成長利多，就有點言過其實，能夠有把握的估計出今年歐美旺季的貨櫃海運公司獲利數字已經是投資就翹楚，我建議投資人往往在看好的產業公司應是利用有回檔的時候，才找尋買點機會。

散裝航運股則在前兩周經過回檔休息後，普遍技術指標都已回到低檔，以我們經驗當 BDI 指數中的輕便型船舶租金價先創高點後，往往較大的海峽型船舶的 BCI 指數也會在後推升高點，因此與 BCI 指數連結正相關較高的公司，反而要留意低點補漲轉強的訊號

散裝航運的部分雖然運送的產品線有別於貨櫃海運，但是塞港、缺船、環保法規這些結構性上限制供給量的因素是一樣的，波羅的海乾散貨指數 (BDI) 連續幾天的反彈來到 3025，中美兩國為了後疫情時代投入基礎建設至少要兩年，這是支撐著全球原物料的需求的關鍵，我認為只要 BDI 指數長期趨勢維持爬升，則散裝航運股在今年的旺季時間將會產生很亮眼的 EPS。

投資人已可以從今年來唯一領先創下歷史新高點的航運指數 (TSE26) 想像台股主流早已形成，也唯有主流後面的獲利能力，才會吸引資金的運作，故在貨櫃海運和散裝輪的運費還有船舶租金都仍有漲價空間，我建議有些公司可以稍等航運指數未來有回測 230~220 點時，鎖定想投資的公司，找尋機會即可。

散裝航運參考股：新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、正德 (2641-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW)、中航 (2612-TW)、台航 (2617-TW)、益航 (2601-TW)

貨櫃海運參考股：長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)

立即免費加入張志誠粉絲團，可獲得更多資訊分享

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險