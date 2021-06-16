蔡明彰觀點：通膨多空大決戰結果 看這兩種股票走勢就知道

今天報告的主題是「通膨多空大決戰結果 看這兩種股票走勢就知道」。

萬寶投顧蔡明彰強調，金融市場通膨大辯論，美國 5 月 CPI 達到 5％、PPI 6.6％，通膨確實惡化，但市場被聯準會說服，認為這樣的通膨只是短暫的。

10 年期公債收益率跌破 1.5％，創兩個月低位。聯準會一再強調，去年低基期造成現在 CPI 的高漲。再來，從 CPI 結構分析，二手車、餐飲、旅遊推升 CPI，可以理解民眾悶了一年，經濟解封，現在可以忍受報復性漲價，但不可能持續下去。

而住房的租金大漲，表達勞動力回流，大城市工作的影響乃正常現象，如此結構的通膨，不會引發聯準會縮減 QE，所以全球股市鬆口氣。

可是，也有不同聲音，華爾街提出警告，5 月份勞動力短缺顯著上升，企業對員工薪資正在漲價，薪資上漲有僵固性，這波通膨恐持續至少好幾個月。

中國官方看法也與聯準會不同，大陸銀保監會主席郭樹清表示，全球通膨正是發達國家採取超寬鬆貨幣政策的負面結果。他警告，通膨可能比市場預期的更高，且持續時間更長。

中國 5 月 PPI 飆升至 9％，創 13 年新高，不過 CPI 仍低於 2％，因此官方全力打壓大宗商品價格，先是鐵礦砂為首的黑色系，接下來將要釋出國家儲備，打壓銅價，造成寶鋼、越南台塑河靜廠、中鋼 (2002-TW) 開出最新鋼材盤價都持平，報價連漲一年，暫時畫下休止符。

倫敦銅期貨也開始自歷史高檔下跌，台股相關類股順勢回檔休息，美國經濟迎向疫情後的復甦，美國消費者對未來三年通膨預期攀升至 3.6％，達到 8 年高點。對未來一年通膨預期也持續上揚，表示消費者看法也不同聯準會，因此全球股市陷入萬一聯準會看錯的風險，如果等到第四季通膨的數據仍居高不下，聯準會被迫鴿轉鷹，收縮 QE 並且動作比預期大，全球股市就會突如其來的大跌一波。

最好聯準會不要把話說得太死，承認通膨持續攀高，盡快釋出縮減 QE 的風向，讓市場有心理準備，或許全球股市暫時上檔有壓力，但絕對可避免未來的股災。

萬寶投顧蔡明彰強調，釋出縮減 QE 風向，最恰當的時機在 7 月 27～28 日的下次 FOMC 或 8 月 26 日的全球央行年會。那時候，全美民眾施打疫苗比例已超過 7 成。

如果按照這個節奏，台股有機會在 7 月下旬前挑戰天價 17,709 點。今年投資關鍵字是通膨，買進抗通膨概念股，尤其傳統的航運、鋼鐵成今年大贏家，但現在通膨大辯論之下，也有人相信通膨只是短暫的，遭壓抑的科技股逐漸轉強，形成傳產與電子雙主流。

萬寶投顧蔡明彰強調，所以投資人可以開始買進低估的電子，但不可放棄傳產。

雖近半年傳產漲幅太大，存在獲利回吐壓力，歐美民眾的剛性需求估計在夏天達到高峰，傳產的漲勢將告一段落，但亞洲、拉丁美洲也加快施打疫苗，另一波需求可望在第四季發動，使得傳產今年整年的營運都不錯，只要漲多回檔，在低點就有強大買盤支撐。

萬寶投顧蔡明彰強調，究竟通膨是短暫或持續，看這兩大產業股價走勢就知道。

第一是航運股，全球 80％貿易產品都走海運，運費約佔零售價的 62％，如果航運運價一直漲到年底，就說明通膨不是短暫，現在運價不斷上漲，最終掀開通膨的壓力鍋，各行業被迫漲價，轉嫁給消費者。

航運的長榮海 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 提前反映半年報，股價刷新高點，估計貨櫃三雄第二季單季 EPS 9 元、上半年 16 元、全年估 29 元，本益比仍是個位數。台驊投控 (2636-TW) 估第二季 EPS 8 元、上半年 11 元、全年估 18 元，本益比也是個位數。

其次看原油，通膨壓軸好戲由大宗商品之王的原油擔綱，西德州原油站上 72 美元，創兩年半新高，主因疫情解封的剛性需求旺盛，已有大型機構上看油價 100 美元。如果漲到 100 美元，通膨就不會只是短暫的。

美國 5 月零售銷售月減 1.3％，不及預期的下跌 0.7％。有個重大消費轉向，隨著疫苗接種普及，美國消費者開始從商品消費轉向服務業消費，5 月汽車及零組件、家具、電子產品等實體商品消費呈現下滑，但航空旅行、酒店住宅、外出餐飲及娛樂等服務業消費需求上升。

4 月零售銷售各項分類產品需求最旺是服飾，年成長 700％，對應台股紡織股大漲，提升集盛 (1455-TW)4 月及 5 月累計大漲 92％，儒鴻(1476-TW) 上漲 32％，並創新天價，5 月服飾仍成長，但年增長率已放緩至 200％，紡織股將高檔整理了。

但 5 月零售銷售的消費重心轉向服務業，最受惠的是原油。民眾只要外出，就一定會消費原油。

週三盤面太陽能及塑化相對強勢，反映油價上漲，若油價漲到 100 美元，必然拉動太陽能的替代需求，又鴻海 (2317-TW) 入股碩禾 (3691-TW) 消息傳出，碩禾、國碩 (2406-TW)、安集(6477-TW)、達能(3686-TW) 等漲停。上半年大陸太陽能裝機落後，下半年加快裝機，但晶片短缺及航運運價上漲，以及多晶矽報價一年漲 4 倍，壓縮下游太陽能模組利潤，雖今年來報價調漲，但實際獲利仍不佳。

萬寶投顧蔡明彰強調，追高太陽能下游有風險，生產太陽能封裝材料 EVA 的塑化股，台聚 (1304-TW)、亞聚(1308-TW) 是較佳的選股對象。下半年 EVA 將有積極回補庫存，業者利潤良好，台聚及亞聚今年 EPS 分別估 3.6 元及 3.2 元，本益比 10 倍。

不過，整體塑化股行情，要看台塑 (1301-TW) 集團帶頭上漲，台塑化 (6505-TW) 雖創波段新高，但沒有強力上漲，表示市場仍觀望下游何時全面回補庫存，使塑化原料報價反彈。

這個時點落在 6 月下旬，台塑四寶第一季獲利 634 億元，估第二季獲利 600 億元以上，上半年上看 1,300 億元，全年衝破 2,000 億元，將比去年全年的 727 億元，大幅成長 1.7 倍，但台塑四寶今年來平均上漲不到 10％，顯然股價嚴重被低估。

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