馬斯克考慮重新開放比特幣購車 比特幣漲9.8%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在週日 (13 日) 於推特中表示，在確認比特幣能夠更多比例通過再生能源來挖礦後，特斯拉將重新接受以比特幣來進行購車交易。消息釋出後，比特幣在週日飆漲 9.8% 至 39,035.47 美元。

馬斯克在推文中表示，當比特幣礦工被證實以合理比例 (約 50%) 使用清潔能源時，符合未來的趨勢，特斯拉將恢復允許以比特幣進行交易。另外，馬斯克也表示，特斯拉已出售約 10% 的比特幣，來證明比特幣能夠在不動搖市場的情形下，輕鬆進行兌現。

在推文釋出後，比特幣於週日飆升 9.8% 至 39,035.47 美元，較先前收盤價上漲 3,492.71 美元，並且較 1 月 4 日的 27,734 美元的低點，上漲了 40.7%。

特斯拉最初於 3 月份時正式開始接受比特幣購車，但在 5 月又表示將不再接受客戶使用比特幣購車，並暫停了交易現有比特幣的政策，原因是比特幣挖礦以及交易帶過耗能，會對環境帶來威脅。

根據劍橋大學替代金融研究中心數據，截至 2021 年 5 月 17 日，全球比特幣「挖礦」的年耗電量大約是 134.89 太瓦時 (TWh, 即 10 億度電)，耗電量排名第 27，已超過瑞典的耗電量。

美國銀行 (BofA) 先前的基金經理人調查顯示，作多比特幣已成華爾街上的「最擁擠交易」。而在美國的金融史上，交易擁擠一向被視為「資產高點出現」的徵兆，而現在作多比特幣就成為了最擁擠交易，占比達 27%。