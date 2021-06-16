做多比特幣不再成為最擁擠交易 被大宗商品取代

因為年初以來的大漲，做多比特幣在上個月美銀美林基金經理人調查中，成為最擁擠的交易，但近期價格回落，也讓它很快失寵。

美銀美林周二 (15 日) 公布結果顯示，大宗商品已經取代比特幣，成為 6 月份調查中的新寵。

調查顯示，26% 的基金經理表示做多大宗商品是最擁擠的交易，做多比特幣與做多科技股，以 21% 的比例並列第二。相較之下，上個月做多比特幣以 43% 的高支持率，成為最擁擠交易。

這項調查涵蓋 224 名受訪者，他們管理的資金達 6670 億美元，調查時間由 6 月 4 日到 6 月 10 日。

調查中，更多的基金經理人認為，比特幣正處於泡沫之中，比例高達 81%。而在 5 月份的調查中，約有 75% 的經理人這麼說。

儘管比特幣的價值，從 4 月份接近 65000 美元的歷史高點下跌了約 37.5%，但對其泡沫的擔憂並未消散。台北時間周三 (16 日)，比特幣價格在 4 萬美元附近波動，今年以來漲幅仍達 38%。

億萬富翁投資人 Paul Tudor Jones 的評論，推動了加密貨幣在過去幾天的反彈。他周一表示，比特幣可做為投資組合多元化的選擇，他想持有 5% 的黃金、5% 的比特幣、5% 的現金、5% 的大宗商品，其他 80% 的用途，將視聯準會行動再做決定。