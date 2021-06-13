〈台股風向球〉四個變數接力掀牌 提防投信提前季底結帳

台股上周在有效換手整理下，周漲 66 點，周線連 4 紅，隨著持續逼近前高，法人提醒，近來每周漲幅逐漸收斂，融資也回到 5 月中以來新高、內資法人買盤漸鬆動，加上本周有台指期結算、FOMC(聯邦公開市場委員會) 會議結果出爐、台灣央行利率決策，及台積電除息等，預料端午後觀望氣氛將更濃，不排除投信提前啟動結帳。

先從美股來看，美國 5 月 CPI 創下 13 年來最大漲幅，但美債殖利率卻走低，顯然市場對聯準會 (FED) 對暫時性通膨的說法抱持信心，四大指數周五全面小幅上揚，反映觀望但偏多情緒。

國內疫情持續處於不確定性中，不過，近來行情疫情利空正逐漸鈍化，接下來一周，6 月 16 日逢台期指結算、17 日央行召開第二季理監事會議、台積電除息，而美國 FOMC 會議結果也將 17 日凌晨出爐，均將牽動資金面的變化。

市場一般預期，由於美國經濟僅處在復甦階段，並未失控到聯準會必須採取行動的狀態。

永豐投顧進一步說明，依市場預測，FOMC 本次會議不提及 QE 縮減議題則是符合預期，至於台積電除息，按往例，除息前上漲機率大，但部分法人會拿到現金股利後就「走人」，此次是否如過去經驗，值得觀察。

從籌碼面來看，集中市場融資餘額 1 個月來增加逾 360 億元至 2515 億元，逼近前波融資高峰，同時，自 5 月以來加碼力道幾乎不受大盤崩跌影響的投信已開始鬆動，呈現連 3 賣，法人提醒，不排除在指數回彈至萬七關卡之際，提前見到投信季底結帳。

永豐投顧認為，指數已近前波高檔套牢區，尤其近期外資籌碼偏向調節，大盤再往上空間有限，短線將處震盪，不過，蘋果開始季度拉貨，而在 5 月營收公布完畢後處財報空窗期，相關個股容易受市場關注。

統一投顧則指出，台股中多格局不變，重返萬七關卡後，目前指數站上各期均線之上，月、季線將持續墊高，16700 點左右下檔支撐性強。