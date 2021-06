〈觀察〉需求強勁 NOR Flash價格前三季累計漲幅上看8成

受到產業供不應求影響,NOR Flash 晶片今年第一季價格起漲,上半年累計漲幅已達 50-60%,國內相關廠商原先傳出第三季漲價情形可能趨緩,不過,由於中國 NOR Flash 價格高於整體市場平均,且在手機相關需求進入拉貨旺季推升下,供給缺口擴大、下半年短缺情況加劇,台廠第三季 NOR Flash 報價可望再漲 10-20%。

蘋果去年推出的 iPhone 12 系列手機,為首次全系列機種均採用 OLED 螢幕,下半年進入蘋果 iPhone13 系列新機上市旺季,加上非蘋陣營新機種也紛紛推出採用 OLED 面板新機種,OLED 面板滲透率持續提升,帶動 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片需求大增,短缺情況可能因此加劇。

另一方面,TWS (真無線藍牙) 耳機近年需求大爆發,除蘋果外,Sony、BOSE、Beats,及手機品牌廠三星、華為,紛紛推出自家 TWS 耳機,且新一代 TWS 耳機支援藍牙 5.0 及主動降噪功能,每支耳機都需搭載 NOR Flash 晶片協助運算。

從需求端來看,除智慧型手機搭載 OLED 面板滲透率提升、及 TWS 真無線藍牙耳機需求爆發外,5G 基地台、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等應用,均持續刺激需求成長。

供給方面,中芯 NOR Flash 代工產能遭擠壓,是今年上半年以來影響市場供需吃緊的因素之一;由於 MCU 產品毛利較佳,兆易創新近來仍將大多產能投注在 MCU 產品線,擠壓 NOR Flash 投片空間,也持續調漲 NOR Flash 報價。

據悉,由於上半年台廠 NOR Flash 價格漲幅累計已達 50-60%,短線漲幅已高,業者原預期第三季漲價情形可能趨緩,不過,在兆易創新持續調漲報價下,中國市場 NOR Flash 價格已高於整體市場平均價格,且仍不足以滿足中國國內市場需求,台廠有意跟進續漲。