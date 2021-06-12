〈熱門股〉穩懋迎旺季 周漲14%收復所有均線

砷化鎵廠第 2 季受手機 PA 需求降溫，營運動能放緩，但隨著下半年進入消費性電子旺季，供應鏈近期可望開始拉貨，其中，市場預期蘋果 (AAPL-US) 今年新款智慧型手機將在 9 月登場，作為 PA 主力供應商的穩懋 (3105-TW) 動能可望回溫，本周率先上演反彈行情，大漲 14.4%，收復所有均線。

穩懋預期本季產線稼動率可望較首季約 8 成增加，3D 感測部分則預期將受新舊產品交替下滑，6 月營收則可望續站穩 20 億元，整體第 2 季營收可望季增約 1-3%，達 60-62 億元，毛利率則估 31-33%，略低於首季。

展望未來，法人認為，今年蘋果新款 iPhone 智慧型手機將恢復過往在 9 月發表，而穩懋是蘋果手機 PA 功率放大器主力供應商，營運可望受惠。

因應未來 3-5 年營運規劃，穩懋計畫進駐南科高雄園區設廠，預計年中動工新建，目標三年後量產，而根據南科管理局資料顯示，穩懋預計總投資金額達逾 850 億元，整體產能也可望較既有龜山廠翻倍成長。

穩懋 5 月合併營收達 20.6 億元，月增 1.78%、年增 3.78%，連兩個月站上 20 億元大關，累計今年前 5 個月營收達 100.85 億元、年增 0.26%。