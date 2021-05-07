穩懋加碼投資百億元南科建廠 今年中動工新建

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (7) 日公告，因應長期營運成長所需，擬再投入新台幣 100 億元資金，用於南部科學園區高雄園區租地興建廠房，加計去年 12 月投資租地委建第一期廠房價款，合計投資逾 126.25 億元，南科新廠預計今年中動工新建，目標 3 年後量產。

穩懋目前主要生產據點位在桃園龜山，因應未來 3-5 年營運規劃，去年申請通過科技部園區審議，計畫進駐南科高雄園區設廠，根據南科管理局資料顯示，穩懋預計總投資金額將達逾 850 億元，可望為增加 4000 個就業機會，整體產能也可望翻倍成長。

另一方面，穩懋也公告，將對子公司華聯生物科技進行現金增資，以每單位 12 元，交易單位數量達 40000 仟股，總交易金額達 4.8 億元，主要用於長期投資，擴大布局基因檢測平台。

營運方面，穩懋 4 月合併營收達 20.24 億元，月增 1.77%、年增 0.52%，再度站上 20 億元大關，累計今年前 4 個月營收達 80.25 億元、年減 0.6%。

展望本季，穩懋預期，第 2 季隨著亞洲手機 PA 客戶需求增溫，產線稼動率可望較首季約 8 成增加，3D 感測部分則預期將受新舊產品交替下滑影響，但整體第 2 季營收可望季增約 1-3%，達 60-62 億元，毛利率則估 31-33%，略低於首季。