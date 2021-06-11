〈美股盤前要聞〉無懼高通膨數據 美股期貨小漲

儘管周四 (10 日) 公布了高於預期的通膨數據，但美股市場未受驚嚇，周五盤前主要指數仍徘徊歷史高點附近。標普 500 期貨漲 0.14%，道瓊期貨漲 0.2%，那斯達克 100 期貨漲 0.19%。

1. 美股偏強 華爾街似乎相信通膨是暫時的

標普 500 指數期貨周五徘徊在歷史高點附近，此前數據顯示，美國 5 月通膨飆升超過預期，但每周初請失業金人數降至疫情的低點。

債券殖利率回落至 3 月以來最低，這表明市場相信強勁的通膨將證明是短暫的，正如美國聯準會長期以來的主張。

周四公布的數據顯示，美國 5 月份 CPI 年增幅度高達 5%，高於經濟學家預期的 4.7%。然而，以月增幅度來看，4 月至 5 月通膨率上升 0.6%，低於 3 月至 4 月 0.8% 的漲幅。

2.AMC 董事會成員再套現價值 480 萬美元股票

AMC Entertainment 董事會成員，本周拋售價值 480 萬美元的股票，這增加了公司內部人士的拋售，因為這支散戶最喜歡的股票價格仍然居高不下。

美國證券交易委員會的文件顯示，Howard Koch Jr. 本周賣出最多股票，從周一和周三的銷售額中獲利 160 萬美元。

文件稱，其他四人在周三各套現近 100 萬美元。

3.IEA 敦促 OPEC + 增產 估原油需求明年重返疫情前水準

國際能源總署 (IEA) 周五 (11 日) 發布每月原油展望報告稱，全球原油需求有望明年底重返疫情前水準，並重申 OPEC + 必須提高原油產量，使原油市場達到供需平衡。

IEA 預計，2021 年全球原油需求將增加 540 萬桶 / 日，並在 2022 年增加 310 萬桶 / 日，然而，隨著美國在內的非 OPEC 產油國提升產量，明年的原油供應估將以更快速度成長。

IEA 指出，今年非 OPEC 產油國原油供應量預計增加 71 萬桶 / 日，在現行產油政策之下，OPEC + 產油國總供應量估將增加 80 萬桶 / 日。

4. 拜登和英國首相強生首次會面 尋求重啟英美關係

英國首相強生和美國總統拜登在首次會見中彼此頌揚，在英國脫歐後果導致局勢緊張之際尋求重啟英美關係。

在 G7 英國康沃爾峰會之前，強生和拜登周四在一處海濱勝地舉行會見。拜登在會見後表示，雙方會面氣氛良好，並確認了兩國特殊關係。

強生則稱贊拜登和他的團隊「帶來新鮮空氣」，並稱他們的交流「非常棒」。

5. 美兩黨參議員再推 1.2 兆美元無加稅新方案

美國媒體周四 (10 日) 報導，由兩黨 10 名參議員組成的小組已達成共識，將向拜登提出長達 8 年、規模 1.2 兆美元的基建提案，不含加稅，僅考慮調高 28 年來未變動的汽油稅。

華爾街日報 (WSJ) 報導，未來聯邦基礎設施支出將比預估高出 5790 億美元，該計畫將在五年內花費 9740 億美元，若超過 8 年則花費 1.2 兆美元。

彭博報導，該提案獲得包括羅姆尼 (Mitt Romney) 等共和黨議員以及曼欽 (Joe Manchin) 等民主黨議員的支持。提案僅限於核心實體基礎設施，並省略拜登的「美國就業計劃」中老年照護等社會項目，此外不包含加稅。