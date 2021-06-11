快買！再生能源投資潮 這檔「完美股票」可望上漲45%

再生能源投資潮中，石油巨擘可能不是最明顯的選擇，但這情況可能正在改變。

荷蘭皇家殼牌公司執行長週三宣布，公司計畫加速削減溫室氣體排放量。此前兩週，荷蘭法院裁定，荷蘭皇家殼牌公司對氣候變遷應負擔部分責任。

與此同時，英國石油 (BP-US) 正在英國建設離岸風能。埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 均面臨來自股東的巨大壓力，要求他們轉向低碳排的未來。

股票研究和交易公司 MKM Partners 總監 John Gerdes 表示，在這波轉向再生能源的投資潮中，法國石油巨擘 Total 是一個有吸引力的賭注。

MKM 週三的報告中給予該股「買進」評級和 70 美元的目標價，稱其為「完美的全球性、低碳發展的綜合能源公司。」

Total (TOT-US) 的 ADR 目前價格約在 48.5 美元，Gerdes 分析團隊認為，該股價後續漲幅上看 45%。

今年迄今 Total 股價漲逾 15%，且過去一年漲幅超過 26%。

「我們的經濟分析假設，用於可再生能源 / 電力的資本支出超過 20%，而 15%-20% 資本支出分配給液態天然氣 (LNG)。」

Gerdes 指出，Total 計畫每年在自然碳匯項目上投資約 1 億美元，另外在碳封存計畫上也大約投資 1 億美元。

碳匯 (carbon sink) 是能夠無限期累積及儲存碳化合物 (尤指二氧化碳) 的天然或人工「倉庫」，例如森林、土壤、海洋、凍土等。

儘管 MKM 預期 Total 今年上游天然氣產量將較去年少 1%，但 MKM 仍看漲 Total。 (但 Total 預期上游天然氣產量穩定)

Gerdes 表示，Total 今年應該能產生約 264 億美元的自由現金流，意味著股息發放倍數 1.5 倍。此外，Total 在 2021 年至 2025 年間應產生約 667 億美元的自由現金流，佔其市值的 50% 至 55%。