〈國內疫情升溫〉指揮中心採購抗體藥物治療輕中度患者 首批月中到貨

國內今 (11) 日新增 286 例 COVID-19 本土確定病例，其中 24 例不幸死亡，疫情指揮中心宣布，已採購複合單株抗體藥物，將提供輕中度確診個案治療使用，以降低轉為重症需住院的風險，預計將於本月中旬到貨 1000 人份，規劃分配於集中檢疫場所的主責醫院。

依據國際研究顯示，新冠病毒感染患者輕症比率約占 8 成，其中約 9% 的患者可能惡化為重症，主要的重症危險因子有高齡、肥胖、慢性腎病、心血管疾病 / 高血壓、慢性肺病、免疫抑制疾病 / 免疫抑制治療等影響免疫功能之疾病，以及懷孕等，且其病程演化迅速，甚至導致死亡。

指揮官陳時中指出，截至 6 月 10 日監測資料，國內輕中度 COVID-19 確診病例約占所有確診個案 84%，死亡病例數占確診病例 2.7%。

陳時中表示，國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，重症醫療量能緊繃，有鑒於單株抗體的療效及安全性已有部分證據支持，美國 FDA 及國際間陸續發布緊急使用授權 (EUA) 核准於臨床使用，以治療輕度至中度感染且有重症危險因子的高風險患者，避免惡化成重症。

指揮中心經諮詢專家，已將該藥物的使用建議納入我國新型冠狀病毒感染臨床處置暫行指引，並著手採購儲備該藥物，預計 6 月中旬到貨 1000 人份，規劃分配於集中檢疫場所的主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案注射治療。

根據統計，今天新增的 286 例本土病例，為 141 例男性、145 例女性，個案分布以新北市 120 例最多，其次為苗栗縣 56 例、台北市 49 例、桃園市 19 例、新竹縣 12 例、基隆市 8 例、彰化縣 7 例。此外，今天新增 24 例死亡個案，年齡介於 50 多歲至 80 多歲，目前全台累計 385 例死亡。