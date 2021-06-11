高端新冠疫苗較國際貴 柯文哲：比較貴也無法知道是否有效

高端 (6547-TW) 國產新冠疫苗完成解盲，但仍引發外界質疑，台北市長柯文哲今 (11) 日指出，相較國際藥廠，高端的疫苗每劑要價 881 元，貴了許多，也無法確定最後是否有效，不過，北市府目前的態度是，不論有無國際認證，只要中央配發下來就會施打。

台北市今天下午舉行疫情記者會，柯文哲表示，依陽性率 2.1% 來看，北市疫情壓力高峰期已過，沒有大的感染，接下來是小區域殲滅戰。

針對高端疫苗完成二期解盲，柯文哲指出，AZ 新冠疫苗每劑 110 元、莫德納 416 元、德國 BNT 540 元，高端每劑則要價 881 元，柯文哲說「比國際貴很多、還不知道有沒有效」，且國際藥廠都是有獲得認證的。

柯文哲表示，目前北市施打疫苗的態度就是，中央疫苗發放下來，就要想辦法去施打，就算無國際認證也會打，不過，日本捐贈的 AZ 疫苗下周二起開放接種，到底中央會發放多少劑，每間診所要發多少劑，市府尚不清楚，還有跟基層說預約系統要做好，現在都還沒完成。

至於北市對 AZ 疫苗有多少需求？柯文哲表示，第一至三類對象還沒打的約有 2.3 萬人、75 歲以上長者 19.2 萬人、住宿型機構等 1.7 萬人，共計 23.2 萬人，不確定中央會配發多少，但即使符合資格，打到的機率應該低於一半。

媒體關切柯文哲何時會施打第二劑？是否選擇混打？柯文哲回應，現在還有很多人連第一劑都還沒施打，不好意思去搶打第二劑，他可以延後再打，若為第一線直接照顧染疫病患的醫護人員，應該可優先接種第二劑。