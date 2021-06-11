美國線運價不同調 美東續創高 美西報價又意外跌

上海航交所今 (11) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 90.88 點至 3703.93 點，增幅 2.5%，長程線運價幾乎上揚，僅美西線運價再度意外轉跌近 3.5%，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價則是續寫新高來到 8554 美元，周漲 0.93%。

美東線今日最新報價達每 FEU 8554 美元，較上周上漲 79 美元，續創新高，不過，周增幅 0.93%，較前一周漲幅 11.03% 收斂，美西線每 FEU 則再度轉為下跌 168 美元至 4658 美元，周減幅 3.48%，是過去一個月來二度下滑。

歐洲線持續維持高檔熱絡市況，每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價來到 6355 美元，較上周續漲 468 美元，漲幅 7.95%。

貨攬業者透露，實際賣價是報價的 1 倍，且中國整體出口運價均為上揚，尤其近期深圳地區包括鹽田、蛇口、赤灣口岸，以及廣州南沙口岸加強檢疫措施，已造成塞港問題更加惡化。

據德國研究機構 Container xChange 指出，截至目前，鹽田港 30% 的運營效率，使港口無法處理的集裝箱已高達 35.7 萬 TEU。

在貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 以及貨攬業者台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW)5 月合併營收均寫下歷史單月新高後，隨著運價持續攀高，法人認為，6 月海運業務挹注動能有望較 5 月更好。