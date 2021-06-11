雄獅王文傑：哀慟林芳怡驟逝 沒有被擊敗的權力

對於雄獅 (2731-TW) 旗下欣傳媒資深總監林芳怡因新冠肺炎不治往生，雄獅集團董事長王文傑今 (11) 日指出，同仁得知此事除了震驚和難過外，全體也深感哀慟，並強調，面對疫情蔓延，沒有被擊敗的權力。

林芳怡昨日傳出因呼吸困難後送醫急救後不治往生，經 PCR 檢測為陽性。

王文傑說明，欣傳媒同仁自 5 月 17 日起即採 AB 兩組，於松山文創園區辦公室以及居家上班，6 月 2 日是林芳怡最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。

在得知林芳怡 PCR 陽性確診訊息後，松菸辦公室一同工作接觸的 5 名同事，為謹慎起見，皆於昨日進行 PCR 檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中 4 位 PCR 檢測結果為陰性，另外 1 位 PCR 檢測結果待出爐，並已請相關接觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下周。

此外，松山文創園區所屬單位台北市文化基金會，對於林芳怡發生此事深感遺憾，並謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施。

王文傑也指出，林芳怡在欣傳媒任職近 10 年，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」等，對雄獅集團邁向生活產業的貢獻卓著，提升了雄獅旅遊的品牌價值。

面對疫情蔓延，王文傑強調，沒有被擊敗的權力。