鉅亨美股雷達：特斯拉市占率驟降、蘋果迎WWDC前夕

盤前重要看點：

6 月 5 日的 G7 財長會議取得共識，宣布支持徵收 15% 的全球最低稅率，預計將可能加重跨國企業稅負，有可能衝擊到企業每股盈餘 (EPS) 表現。

另外，拜登於美國國內的企業稅加稅案若是落地，那麼估計將是美股下半年最大的風險，如要考量有三：

企業所得稅的上調將直接衝擊美股獲利，而當前有效稅率較低、海外營收佔比高的科技和醫藥產業受衝擊預計最大。 資本利得稅若上調至 39.6%，料將引發投資者拋售，今年 2 月以來散戶加槓桿買股票的趨勢，或可能反轉。 二戰以來，美國歷史上從未出現過個人所得稅、企業所得稅以及資本利得稅共同上調的現象，因此，美國單邊上調稅率的行為如果落地，或導致中、長期國內資金流出。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 179.35 點，或 0.52%，收 34,756.39 點。

S&P 500 指數上漲 37.04 點，或 0.88%，收 4,229.89 點。

那斯達克指數上漲 199.98 點，或 1.47%，收 13,814.49 點。

費城半導體指數上漲 74.95 點，或 2.39%，收 3,214.14 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

隨著傳統汽車製造商吹響反攻號角、加速進攻新能源車市場，昔日的藍海已成紅海，電動汽車龍頭特斯拉全球市佔率正不斷下滑，眾多新能源車廠和傳統車廠儼然進入了春秋戰國時代。

目前特斯拉正遭遇圍剿，不管是在中國還是歐美，特斯拉市佔率都在不斷下滑。

特斯拉 4 月全球市場市佔率已從 3 月份的 29% 降至 11%，5 月特斯拉中國訂單月增率更是接近腰斬，與此同時，近期特斯拉還安全事故不斷、德國工廠推進工作也屢次受挫。

有新能源市場的業內人士表示，近期特斯拉銷售數據的確出現下滑，但更長期的趨勢仍有待觀察。在大眾等傳統車企衝擊下，去年特斯拉歐洲市佔率就曾下降，隨著蔚來等造車新勢力征戰歐洲，新能源汽車市場將面臨更激烈的競爭。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. AMC (AMC-US)

近日美國散戶再度掀起投機熱潮，而即將到來的羅素 2000 指數調整結果引發了市場關注。

截至上週五 (4 日) 收盤，遊戲驛站 GME 的市值為 176 億美元，AMC 影城的市值約為 246 億美元。

據了解，羅素於 5 月 7 日進行了初步排名，第一輪資訊將於 6 月 11 日公佈，包括羅素 3000 指數 (羅素 1000 指數和羅素 2000 指數組合) 新增和剔除的初步名單。

目前來看，GME 和 AMC 這兩大美國散戶熱門股，可能成為羅素 1000 指數和羅素 2000 指數的成份股，而權重將取決於當日收盤價的市值。

AMC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

一年一度的蘋果 WWDC 全球開發者大會將於台北時間週二 (8 日) 凌晨 1 時許開跑，市場預期，蘋果可能發布 iOS 15 和新版 iPadOS。

市場預期，蘋果系統 iOS 15 將有重大更新，其中推播方式、iMessage 和 APP 介面可能出現較大變化。

另外，MacOS 也將獲得升級，增添新功能，目前尚不清楚新版 MacOS 是否會被命名為 MacOS 12。

在今年的全球開發者大會上，蘋果可能發布一款全新的操作系統，上週蘋果一則招募訊息兩次提及「HomeOS」，或許是一款面向智慧型物聯網設備的操作系統。

也有消息稱蘋果還將在全球開發者大會上公佈配置自家 M1 晶片的 16 英吋，甚至 14 英吋 MacBook Pro，但這些產品也可能配置處理能力更強、更節能的 M1 後續版本。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. Policygenius

美國網路保險平台 Policygenius 計劃在近期上市。

Policygenius 聯合創始人兼首席執行長 Jennifer Fitzgerald 在近期接受採訪時表示：「我們正朝著盈利的方向發展，我們正在考慮在資本市場的下一步計劃，比如儘早上市。」

2020 年 1 月，Policygenius 宣布正式完成 1 億美元 D 輪融資，由 KKR 領投，公司現有股東 NorwestVenture Partners、Revolution Ventures、Susa Ventures、AXA Venture Partners、MassMutual Ventures 及 Transamerica Ventures 跟投。