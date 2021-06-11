【新車試駕】BMW 220i Gran Coupé Edition M

帥氣無須隱藏

記者：Dean 2021-06-08

去年我們試駕過 BMW 218i Gran Coupé M Sport，而這次要試駕的則是 220i Gran Coupé Edition M，兩者在動力上有明顯差異，前者為 1.5 升三缸渦輪引擎，後者搭載 2.0 升四缸渦輪引擎，姑且動力差異不談，究竟「M Sport」與「Edition M」兩者到底有什麼不一樣呢? 就讓我來幫各位解答。

▲BMW 2 系列 Gran Coupé 完美演繹四門房車的帥氣，低扁且流線的車頂線條，帶來絕低的風阻係數。

車廠對於行銷都會有著固定模式，最令人熟悉的操作模式就是藉由增加配備推出小改款或者某某特仕車來提升買氣，就像這次的 220i Gran Coupé Edition M。220i Gran Coupé Edition M 與先前試駕的 218i Gran Coupé M Sport 撇開動力不談，外觀造型與配備上幾乎一模一樣，Edition M 的出現取代了 M Sport 車名，兩者都搭載帥氣的 M 款空力套件。

▲M 款空力套件除了好看之外，大面積的進氣壩能有效降低引擎溫度。

▲2 系列 Gran Coupé 尾門開啟模式相當特別，行李廂空間正常狀態下有 430 公升。

BMW 2 系列 Gran Coupé 完美演繹四門房車的帥氣，低扁且流線的車頂線條，帶來絕低的風阻係數；車頂一路延伸至後車廂尾門，且結合原廠配置的小鴨尾，跑車動感彰顯無疑。尤其是無框窗設計車門，駕駛、乘客上下車都成為路人目光焦點。搭載 M Sport 套件車的 218i Edition M，又再度提升 Gran Coupé 的帥氣度，使用上 M 款空力套件、M 款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，搭配 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈與藍色塗裝的 M 款煞車套件，襯托出 BMW 220i Edition M 強烈的的跑車性格。

▲車頂一路延伸至後車廂尾門，且結合原廠配置的小鴨尾，跑車動感彰顯無疑。

進到車內，延續外觀帥氣的相同氛圍，車內也運用鮮明時尚的線條勾勒座艙設計，幾何形排列的中控台設計與霧銀點綴的按鈕，搭配 6 種顏色變化的 Boston 全新設計光影飾板與環艙氣氛燈，駕駛在夜色中變成一種享受。在 BMW 220i Edition M 車型中，標準配備極具熱血氛圍的 Alcantara 麂皮 / 高級織布 M 雙前座跑車座椅搭配 M 款多功能真皮方向盤，完美注入 BMW M 性能基因。另外，豪華標準配備還有 16 支 harman/kardon 高傳真音響系統揚聲器，聽覺饗宴在車內徹底發揮。

▲中控台由兩個 10.25 吋螢幕建構起來，駕駛者前方為虛擬位數儀表板，中間位置則是影音系統觸控螢幕。

▲M 款多功能真皮方向盤後方有大面積換檔撥片，操作起來得心應手。

在車內除了能感受到熱血氛圍、聽覺饗宴外，科技配備在新世代車款上也顯得格外重要。中控台由兩個 10.25 吋螢幕建構起來，駕駛者前方為虛擬位數儀表板，在不同模式下有不同呈現方式；中間位置則是影音系統觸控螢幕，導入品牌最新 iDrive7.0 使用者系統與智能衛星導航，同時結合 BMW 車款獨有的 iPhone 手機數位鑰匙以及無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 與 Android Auto) 等連結手機相關的實用 APP，快速的將車輛與生活連接再一起。

▲無線智慧型手機整合系統，含 Apple CarPlay 與 Android Auto 等連結手機相關的實用 APP。

▲標準配備極具熱血氛圍的 Alcantara 麂皮 / 高級織布 M 雙前座跑車座椅。

▲後座也是使用 Alcantara 麂皮 / 高級織布，空間表現受到車頂影響，頭部有點壓迫。

動力部分，220i Edition M 搭載的是一具原廠代號 B48 的 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，透過電腦調校與引擎內部部分零件不同調整下，與 235i 同為 B48 引擎，最大馬力下修至 178 匹 / 5000rpm 與最大扭力 28.6 公斤米 / 1350rpm。變速箱選擇使用 Steptronic 運動化七速雙離合器自手排系統，敏捷的換檔時間和百分之百傳遞效率，讓這輛四門跑車可以在 7.1 秒達到 100 公里 / 小時加速，最高極速則設定在 238 公里 / 小時。以現在純熟的改裝技術，消費者在日後的改裝升級也能幫助愛車提升動力，但勢必也須承擔保固與耐用度的風險。

▲與 235i 同為 B48 引擎，最大馬力下修至 178 匹 / 5000rpm 與最大扭力 28.6 公斤米 / 1350rpm。

▲駐地式金屬油門踏板，表面防滑材質，可精準的掌控油門與煞車。

身為 BMW Gran Coupé 旗下的一員，性能與操控絕對是非常重要的一環，透過 BMW EfficientLightweight 技術，車體結構由大量鋁合金材質搭配高強度鋼材構成，不僅使車重大幅降低，更可強化車身剛性與抗扭曲能力，這對於駕駛樂趣大有幫助。首先挑戰多彎的山路，引擎與變速箱搭配的天衣無縫，能很快釋放引擎最大輸出，駕駛者會感受到明顯的方向盤拉扯，這也就是俗稱的扭力轉向。前驅車的設定，如果進彎速度過快，最直接就是轉向不足，放慢速度前輪就會恢復指向性，與後輪驅動相比，駕駛者較容易上手，容錯率相對也高。BMW 調校前驅車依舊有自己一套風格，只要控制好油門與適時帶點重心轉移技巧，後輪還是可以保有相當活潑的調性，偶而的假日晨跑能享受到 BMW 的駕馭樂趣。

▲M 款煞車套件前輪採四活塞卡鉗，並使用搶眼的經典 M 藍色。

▲讓這輛四門跑車可以在 7.1 秒達到 100 公里 / 小時加速，最高極速則設定在 238 公里 / 小時。

消費者對於車的要求越來越高，希望一輛車就能滿足多種需求，就如同孩子們愛的「健達出奇蛋」。BMW Gran Coupé 的誕生能同時擁有雙門跑車的帥氣以及四門房車的實用性，無須在帥氣和實用性間取捨。再來 2 系列 Gran Coupé 是品牌中最年輕產品，能成為年輕族群想成為 BMW 車主的第一步，台灣導入車型有 218i Edition Sport 、218i Edition M、220i Edition M 以及 M235i xDrive 四款車型，價格從 169 萬元到最高 260 萬元，選擇適合自己的 2 系列 Gran Coupé，負擔相對較小也承受得起。

▲只要控制好油門與適時帶點重心轉移技巧，後輪還是可以保有相當活潑的調性，偶而的假日晨跑能享受到 BMW 的駕馭樂趣。

來源：《汽車線上》

更多精彩內容請至《汽車線上》