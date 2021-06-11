【新車試駕】PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi Allure

車頭更型 Level 2 自動駕駛輔助功能到位

記者：haya 2021-06-09

PEUGEOT 為旗下的中小型 SUV─3008 又進行了一次改款，這次改款程度不到正式小改款程度，但若以年式改款的角度來看則還算有誠意。

這次改款的重點還是集中於車頭車尾外觀上的變化。首先，水箱罩設計有了大幅的修改，不僅面積加大，還刻意做了向兩側延伸（頭燈下方）的線條來表達獅王鬃毛的意象，可惜中央的獅子廠徽因為車子發表較早還來不及換上新設計的版本，不然應該會更帥。

新水箱面積更大，還與保稈兩側的「鬃毛」線條銜接



頭燈的變化幅度也不遑多讓，從原本比較寬大的造型改為較細長的設計，並以兩側直接劃到前保桿的細長 LED 光條日間型車燈象徵獅王獠牙。車頭下方的氣壩與前保桿兩側也都配合進行相應的新設計（例如原本的霧燈位置），感覺上新車頭整體的統一性更強，運動風格更為明確之外，也更俐落有型、更有質感。

頭燈造型有瘦身，重點是旁邊的獠牙日行燈

車尾則是換上了新的 LED 尾燈，改款前設計是三道較粗的斜線，現在則改為線條更細的的設計，新設計看起來似乎更有「獅爪」的說服力。

尾燈的三道 LED 現在再分出更細的光條，「獅爪」造型越來越具體

刀鋒造型的 18 吋鋁圈搭配 225/55R18 尺碼配胎

車室內維持 i-Cockpit 座艙概念的一些元素，方向盤前方的 12.3 吋全數位式儀錶顯示幕有多種顯示模式可選擇，在切換駕駛模式時圖形顏色也會隨之變換。小盤徑皮革包覆多功能方向盤上下緣都是平底設計，操作時比較就手也容易辨識轉動角度。

12.3 吋數位儀錶顯示幕在不同駕駛模式下也有不同色彩風格

小徑的皮革方向盤提供音響與電話控制並有換檔撥片



中控台上配置八吋全彩多功能觸控螢幕，除了空調、音樂播放、車輛功能設定、照片播放與安全相關系統顯影功能外，所內建的 PEUGEOT Mirrorscreen 鏡設系統支援 Apple Carply、Android Auto 與 MirriorLink 等平台來整合智慧手機操作。實際使用 Android Auto 測試下偶爾還是會有連線不穩情況而跳出功能、或反應出現一點遲滯，不過大致上運作還算正常。為了滿足車主在行動裝置的充電需求，除中控台下方有一個 USB 插孔與支援 Qi 無線充電功能的手機置放格以外，後座空調出風口下方也有兩個 USB 插孔。

八吋多功能觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto

後方多模式環景駐車輔助

琴鍵式設計的功能切換按鍵

前置物格支援 Qi 智慧手機無線充電功能

後座空調出風口下方有二個 USB 插孔

座椅是法國原裝半皮半布 AGR 脊椎健康座椅（駕駛座八向電動可調），雖然在支撐感上會覺得比較偏硬，座墊比較不易下沉，但相對地也對身體有良好支撐性減少長途乘坐時身體疲勞痠痛產生。

半皮半布包覆的 AGR 脊椎健康座椅

車內腿部頭部空間跟同級對手相比不算前段班

置杯座口徑大、有彈性固定、有氣氛照明

前座中央置物盒空間夠放大飲料瓶與一些雜物

行李廂標準狀態下容量為 520 公升，將後座椅背向前放倒後可以將行李空間擴增至 1482 公升，且可以方便地從行李廂位置以 One Touch 操作來放倒後座椅背，全車系除了最入門的 1.2PureTech Design 車型外都標配腳踢感應式電動啟閉尾門，在行李物品的取放上又更方便些。

後行李廂標準容量 520 公升，放倒後座可擴增至 1480 公升

從行李箱位置透過撥把就可以輕鬆放倒後座椅

腳踢感應式電動啟閉尾門



去年 1.5L BlueHDi 動力剛引進國內時我們便曾經為大家介紹過，這具柴油渦輪引擎可輸出 130hp/3750rpm 最大馬力與 30.59kgm/1750rpm 最大扭力，搭配 EAT8 八速手自排變速箱。由於柴油引擎天生特性，你或許不會覺得它的加速感很輕快，但當你注意到實際車速時，才發現車子加速真的不慢，只是少了幾分汽油引擎的犀利油門反應感而已。

1.5L BlueHDi 柴油渦輪的 30.59kgm/1750rpm 最大扭力面對爬坡或載重等情況都更為從容

EAT8 八速手自排變速箱



加速感相較於汽油引擎車型有時會略少一點線性，但在低轉速即可有豐沛扭力輸出之下，應付爬坡或載多人、行李狀態就相對輕鬆一些。想要切換車道或加速超車等情況下可以直接在 D 檔狀態下操作換檔撥片手動升 / 降檔，變速箱會維持一小段時間後依照系統判斷自動介入重新控制檔位。

不過 D 檔狀態下想連退數檔急拉轉速通常不會被系統接受，就要請駕駛先切到手排模式以便更完整地掌控檔位升降。在運動模式之下，遇到長下坡駕駛者放油門滑行時，系統會刻意留在低檔位保持引擎轉速，除了帶來檔煞效果外當需要加速力時也能馬上反應。值得一提的是，這次改款也將駕駛模式切換介面改為設置於排檔桿旁的按鈕，透過上下兩方向直覺地來切換。

駕駛模式切換改為由排檔桿旁的按鈕來切換



而 GT 車型所搭載之 GRIP CONTROL 抓地力控制系統本來是用旋鈕來切換地形模式現在也一併被整合至這個模式切換按鈕中。煞車系統有些不夠線性，有時煞車踏板行程踩一半就會湧現出過多的煞車力道，需要稍微熟悉一下，細膩去控制來適應。



改款前 3008 原本就配備豐富的先進駕駛輔助系統，例如 ACC 主動式定速巡航、EPB 電動駐煞車、FCW 前方碰撞預警、BSM 盲點偵測警示、智慧遠近燈切換、斜坡起步輔助、車道維持輔助 / 偏移警示系統等等，在此不一一列出。而這次小改將 ACC 升級具備跟車至靜止及再起動功能，並加入 LPA 車道保持系統，讓車輛在巡航狀態下自動控制轉向將車子維持在車道內。不過又要再次提醒，這種系統最適合用於高速公路這種標線清楚的道路環境，且只是輔助功能，千萬別把它配合 ACC 就直接當成自動駕駛功能來使用。

LPA 車道保持系統開關在方向盤左側



ALLURE + 及 GT 車型則有 VisioPark 前方多模式環景駐車輔助及 Park Assist 駐車輔助系統來增加行車高度便利性。GT 車型還配備 GRIP CONTROL 抓地力控制系統含 HADC 陡坡緩降系統，使駕駛可因應不同路況切換模式以做適切反應。



雖然只是年式更新程度的改款，新 3008 車頭面貌給人煥然一新感覺加上許多消費者會在意的 ACC 全速域跟車 + 車道維持功能的到位都算有亮點，如果你需要的是部重視都會用車需求、對質感、設計與配備豐富度都有一定要求，小改後的 3008 應該會越來越對你的味。

來源：《汽車線上》

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