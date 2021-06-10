家登5月營收2.35億元 月增42%創同期次高

EUV 光罩盒業者家登 (3680-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收 2.35 億元，月增 41.65%，年增 9.96%，累計前 5 月 10.46 億元，年增 14.83%；受惠半導體先進製程需求續強，家登本業業績前 5 月維持正成長，年增 23%，5 月單月營收也改寫同期次高。

台積電 (2330-TW) 上周揭露 N5 家族的 4 奈米加強版將在第三季開始試產，市場看好，隨著台積電 4 奈米加強版量產時程較預期提早，對相關供應商拉貨力道也可望在下半年逐步轉強，家登為台積電 EUV 製程的光罩盒主力供應商，出貨也將優於上半年。

家登指出，公司除了著墨國內及大中華市場，近兩年光罩傳載方案也陸續與海外客戶密切合作，帶動訂單量增加、海外市占率提升，未來隨著國內半導體赴海外設廠，也是公司發展機會，看好晶圓載具與光罩載具雙管齊下，營收持續成長。

家登表示，近期台灣疫情急遽升溫，公司持續加強防疫措施，除了實施分區辦公，人力也分為 A、B 組，因應突發狀況，防疫物資也備有充足口罩、酒精及防護設備，提供員工完善及安全的工作環境。

此外，家登規劃在專業醫事人員協助下，進行全員快篩作業，避免公司感染，進一步影響員工健康及影響營運的風險，以防疫為最高原則，維持公司正常營運。