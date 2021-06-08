〈半導體廠染疫〉協力廠員工確診不影響進度 台積電重申加強工地防疫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (8) 日傳出另一家協力廠漢唐 (2404-TW) 有一名員工確診，造成台積電晶圓十二廠 P8 工地短暫停工；對此，台積電回應，該協力廠商員工確診，目前對工程進度沒有影響，並重申要求承攬商加強工地防疫措施。

機電工程與無塵室設備大廠漢唐上周因有 1 名員工遭家人傳染，返回工作崗位後，傳染給室友，公司緊急對全員進行篩檢，儘管大多為陰性，但因匡列上百名員工，也造成台積電晶圓十二廠 P8 工地短暫停工，不過，漢唐已緊急調度其他員工支援，工地目前正常施工。

台積電今年 5 月底時已要求承攬商加強工地防疫措施，以保護施工人員健康，主要相關措施包括加強工地人員分組分流管控措施，人員入廠需更新健康聲明書、增加警衛監控防疫哨體溫量測、避免訪客進入工地，各主要承商每天自主回報異常資訊予安委會，職護進行異常人員追蹤。

盡量採取遠端連線方式進行會議，並減少廠商開會次數，若有現場會議，座位採梅花座、保持社交距離、會議及用餐盡量採分組分流方式進行，並有現場督導確認徹底執行。

增加環境清潔消毒頻率及多點設置自動酒精消毒機；若有高風險或確診者足跡，會自主停工加強環境消毒且確認無虞後，才能復工，並第一時間清查接觸史，要求近距離接觸者離場隔離，隔離期滿後，也將於確認人員檢測報告呈陰性後才能入場工作。

