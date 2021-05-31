國內疫情重傷內需 第一金估今年GDP仍可保4

國內疫情大爆發，重創內需消費動能，但第一金 (2892-TW) 認為，我經濟主要以外銷出口為主體，而疫情主要影響的是內需市場，雖然會影響 GDP 表現，但預估全年 GDP 仍可「保 4」。

去年我成功防堵境外疫情，加上出口與內需熱絡拉抬，主計總前原本預估今年 GDP 有望達到 5.1%，未料 5 月本土疫情蔓延，因應防疫三級警戒，不僅人潮銳減，部分產業更被迫暫停營運，恐衝擊我 GDP 表現。

第一金今 (31) 日舉行法人說明會，針對疫情對經濟的影響，第一金主管指出，今年 GDP 確實可能因疫情緣故而下修，但評估仍「保 4 」，原因在於我經濟主要以外銷為主體，在大陸疫情穩定、美國復甦等情況下，可望挹注外銷表現。

至於第 2、3 季內需市場雖受疫情影響，但只要疫情能成功控制，應該不會對經濟造成太大影響。

至於在業務部分，第一金主管也說，疫情確實對手續費收益會有影響，尤其這兩個疫情爆發，全國三級警戒而暫停客戶拜訪等因素，原本預期今年財富管理手續費可望有 15% 的年成長，但研判可能因疫情，使得年成長下修至 10%。

在放款動能方面，目前包括傳產、科技業等缺料狀況未解，企業廠房、產能仍持續進行，預估影響不大，累計前 4 月放款仍較去年同期增加 7%，預估還是會有 2 位數的成長，整體而言「雖有影響，但不嚴重」。

第一金第 1 季稅後純益 50.29 億元，較去年同期大幅成長 + 71.2%，每股稅後純益 (EPS)0.39 元，核心子公司一銀稅後純益為 44.02 億元，較去年同期成長 + 32.8%。